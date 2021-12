Ze hoopte een nieuwe liefde te vinden, maar in plaats daarvan werd Rileen opgelicht via een datingsite. En ze is niet de enige: het afgelopen jaar verloren slachtoffers in totaal bijna 7 miljoen euro door datingfraude. "Hij zette me onder druk."

Met een campagne die vandaag van start gaat, willen onder andere het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Fraudehelpdesk mensen waarschuwen voor oplichters op datingapps. Slachtoffers kunnen er namelijk veel geld door verliezen.

Uren chatten

Dit overkwam ook Rileen (63). Na een verbroken huwelijk van 31 jaar besloot ze online te gaan daten, via een christelijke datingwebsite. "Ik dacht, daar vind ik vast mensen die te vertrouwen zijn." Daar ontmoette ze Pieter, een goudhandelaar die voor zijn werk in Maleisië zat, zo vertelde hij.

"Hij was meteen heel geïnteresseerd en betrokken. We waren uren met elkaar aan het chatten, ik voelde me door hem geliefd." Rileen wilde snel met hem afspreken. Dat wilde hij ook, zei hij. Hij beloofde dat hij naar Nederland zou komen liet zelfs een vliegticket zien. "Maar ja, dan komt er altijd weer wat tussen hè", zegt ze cynisch.

Bekijk ook Ingepakt en uitgekleed: Marlon werd slachtoffer van datingfraude en is zeker niet de enige

Geld overmaken

Na een periode van dag in dag uit chatten vroeg Pieter Rileen of ze geld wilde overmaken naar hem. "Het duurde eigenlijk best lang voordat die vraag kwam. Dat is ook het probleem, toen was ik al helemaal gek op hem. En hij zei dat het een lening was, want hij had zelf geld genoeg maar kon er niet bij."

Uiteindelijk heeft Rileen tussen de 50.000 en 100.000 euro naar hem overgemaakt. "Hoe kan je zo dom zijn, vraag ik me nog altijd af. Ik snap echt niet dat ik hier ooit ben ingetrapt, als hoogopgeleide vrouw."

Bedrag verdrievoudigd

Rileen is niet de enige wie dit overkwam: bij de Fraudehelpdesk werden dit jaar 544 meldingen van datingfraude gedaan. 218 mensen werden voor in totaal bijna 7 miljoen euro opgelicht. Hoewel er minder meldingen zijn gedaan dan vorig jaar, is het bedrag waarvoor mensen worden opgelicht in de laatste 5 jaar verdrievoudigd.

Waar in 2016 het gemiddelde slachtoffer van datingfraude een bedrag van 17.000 euro overmaakte naar een online liefde, is dat bedrag in 2021 gemiddeld 32.000 euro.

Bron: EenVandaag Er zijn dit jaar minder meldingen gedaan van datingfraude, maar de bedragen waren hoger

'In de ban van hem'

"Pieters adres bestond, hij woonde in Limburg", vertelt Rileen. "Maar op een gegeven moment werd zijn verhaal toch onwaarschijnlijk. Hij zette mij onder druk om meer geld aan hem te geven. Als het overmaken niet lukte, ging hij helemaal door het lint. Het moest, zei hij. Ik was helemaal in de ban van hem. Ik kan nu ook niet meer naar zo'n geldkantoor kijken."

Een vriendin van Rileen overtuigde haar er uiteindelijk van dat Pieter niet was wie hij zei dat hij was. "Zij kon mij gegevens laten zien die mij overtuigenden van het feit dat hij niet bestond. Of ja, wel bestond, maar dat het een man uit Maleisië was die mij bedroog."

Geld niet meer terug

Het geld gaat Rileen nooit meer terugkrijgen. "Ik ben wel meteen naar de politie gegaan. Daar hoorden ze het verhaal aan. Oppakken is alleen lastig aangezien de meeste oplichters opereren vanuit landen waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft. De politie kan er verder weinig mee."

Toch wil ze met haar verhaal mensen waarschuwen. "Het kan iedereen overkomen, denk ik." Inmiddels is Rileen gelukkig in de liefde. "Deze man heb ik niet online maar tijdens een yogales ontmoet. We wonen nu een jaar samen."