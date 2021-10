Jordi, Rutger, Romain en Daisy werden als kind jarenlang gepest. Ze zijn inmiddels cameraman, huisarts, zanger en psycholoog, maar hebben nog steeds last van dit verleden. Met een podcast en lied willen ze andere mensen helpen.

Daisy Veenstra en Romain Doedens brachten afgelopen week een lied uit in de Week tegen het Pesten. Het is een boodschap aan pesters. "Je was verkeerd bezig en had geen gelijk, ik ben het wél waard. Wij zijn gepest, maar geen slachtoffers meer. We zijn er sterker uitgekomen", vertelt Daisy over hun statement.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Luister naar het lied 'Bedankt' van Daisy en Romain.

'Ik was te groot voor een meisje'

Ze schrijft dit lied vanuit haar eigen ervaring, want Daisy werd vroeger flink gepest op school. Het begon in groep 7 van de basisschool. "Ik mocht niet meedoen met spelletjes, omdat ik te groot was voor een meisje, zo vonden mijn pesters. Op de middelbare school werd ik gepest vanwege mijn gewicht."

Inmiddels is Daisy 25 en psycholoog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daarnaast is ze ook heel succesvol op TikTok met raps over eenzaamheid en zelfliefde. "Ik wil tegen alle kinderen zeggen die nu gepest worden: blijf van jezelf houden. Het wordt beter. Echt."

'Jaren van therapie nodig gehad'

Ook Romain werd enorm gepest op school. "Ik voelde mij niets waard en ontwikkelde een zware paniekstoornis. Ik heb jaren van therapie nodig gehad en medicatie om me weer goed te voelen."

Romain is nu een succesvol zanger. Hij stond vorig jaar in de finale van Holland's Got Talent. "Aan elke auditie die ik daar deed gingen twintig paniekaanvallen vooraf. Maar ik doe het omdat ik mezelf wil blijven uitdagen."

'Ik hoef niets van ze te horen'

"Het is voor mij een manier om de baas over mijn lichaam te blijven en niet andersom. En eenmaal op het podium is daar altijd alleen de muziek, de woorden, en dan ervaar ik totale rust."

Zowel Daisy en Romain verwacht niet iets van hun pesters te horen, tot wie ze zich in hun lied richten. "Maar dat hoeft ook niet. Dat is prima. Ik hoop dat ze het horen, maar ik hoef niets van ze te horen. Dit lied is bedoeld als statement, een boodschap voor iedereen, voor alle mensen die gepest worden, en hun pesters."

'Iemand die pest is vaak zelf bang om erbuiten te vallen'

Daisy en Romain waren met hun lied en verhaal te gast in de podcast het Pestlab van Jordi Welschen en Rutger Verhoeff. Daarin interviewen zij gepeste mensen, maar ook onderzoekers over anti-pestprogramma's en mensen die zelf een ander gepest hebben.

"We vinden het belangrijk om ook die kant te belichten. Laatst hadden we een gesprek met een vrouw die als tiener vier klasgenoten heeft gepest. Dat was interessant maar ook confronterend", vertelt Jordi. "Toch is het goed om te horen hoe en waarom zij een pester werd. Iemand die pest is vaak zelf bang om erbuiten te vallen."

Bron: EenVandaag Jordi Welschen maakt een podcast over pesten

'Ik durfde niet te vertellen dat ik in elkaar geslagen was'

Ook Jordi en Rutger spreken uit eigen ervaring. Jordi (31) werd gepest op de basisschool en middelbare school. "In de eindmusical speelde ik een surfdude maar de andere surfdudes wilden niet met mij oefenen. Ze vonden me een sukkel. En eigenlijk dacht ik: ja, ze hebben gelijk. Ik ben ook saai."

Op de middelbare school werd Jordi in elkaar geslagen, maar dit wilde hij thuis niet vertellen, uit schaamte. "Ik loog over de reden waarom ik thuiskwam met een kapotte fiets en blauwe plekken. Ik zei dat ik was gevallen, met als gevolg dat mijn vader boos op mij werd, omdat ik zo onhandig was."

Bron: EenVandaag Rutger Verhoeff had de drie b's tegen: beugel, bril en bolleboos

'Ik had de drie b's tegen: beugel, bril en bolleboos'

Bij Rutger (42) begon het pesten in de brugklas. "Ik kwam in een HAVO/VWO klas terecht waarin ik de slimste was. En ik had de 3 b's tegen: beugel, bril en bolleboos." Ook Rutger werd in elkaar geslagen na schooltijd.

"Het was een soort steniging, maar gelukkig gooiden ze niet heel goed. Ik vertelde het thuis aan mijn ouders, die in actie kwamen en naar school gingen. Dat zagen de pesters en daarna werd het erger. Vanaf dat moment heb ik het niet meer aan mijn ouders verteld. Maar het pesten werd steeds erger."

'Pesten heeft me erg onzeker gemaakt'

Op een bepaald moment kon Rutger het niet meer verdragen. Met een rugzak vol boeken fietste hij naar een brug. "Maar mijn hoogtevrees en de gedachte aan het verdriet van mijn ouders hielden me tegen, denk ik. Uiteindelijk ben ik weer naar huis gegaan en heb ik verteld hoe slecht ik mij voelde."

"Toen ben ik van school gewisseld, en daar ging het gelukkig goed. Maar het pesten heeft me erg onzeker gemaakt. Ik kreeg een eetstoornis, werd depressief en had jarenlang een diep wantrouwen in de medemens."

Openheid belangrijk

Gelukkig won Rutgers behoefte om zijn medemens te helpen het van zijn wantrouwen. Hij werd huisarts en schreef een boek 'Laat je niet verpesten.' Dat mensen als Romain zo open vertellen over hun pestverleden vindt Rutger ontzettend fijn. "Aan mensen zoals Romain en Daisy kunnen gepeste kinderen zich spiegelen en optrekken."

"Ondanks al zijn angsten staat Romain in de finale van Holland's Got Talent en Nederland houdt van hem. Zijn pesters van vroeger zaten er dus helemaal naast. Als ik als tiener had geweten dat iemand als George Clooney ook gepest was als kind, dan had mij dat absoluut veel kracht gegeven", vertelt Rutger.