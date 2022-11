Nederland ligt niet op koers om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen, terwijl steeds meer mensen wél willen dat het kabinet daar zijn best voor doet. Kernenergie moet daar een handje bij helpen, vindt een groeiende groep.

Ruim zes op de tien mensen zijn voor het halen van de doelen van 2030 (helft minder uitstoot ten opzichte van 1990) en 2050 (volledig klimaatneutraal). Dat aantal stijgt de laatste jaren gestaag, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

'Gekonkel en uitstelgedrag'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateerde eerder deze week dat het terugbrengen van de uitstoot niet snel genoeg gaat om 2030 te halen. In het slechtste geval blijft de vermindering van uitstoot steken op 39 procent in plaats van de afgesproken 55 procent.

Veel voorstanders van het halen van de klimaatdoelen zien een gebrek aan overtuiging in Den Haag en ergeren zich daaraan. Eén van hen schrijft: "Goed dat er doelen zijn vastgelegd, maar sindsdien zie je politiek gekonkel en uitstelgedrag om maar niemand tegen het hoofd te stoten. Ik zou zeggen, toon nou eens leiderschap."

Steun voor klimaatdoelen door de tijd heen

Zorgen over klimaatmaatregelen

Opvallend is dat het groeiende urgentiegevoel over de klimaatdoelen gelijk opgaat met een stijging in de zorgen over klimaatmaatregelen. Op dit moment zegt ruim de helft (57 procent) bezorgd te zijn over wat die maatregelen voor ze gaan betekenen.

Dit zijn ook mensen die wel achter de klimaatdoelen staan, maar tegelijk bang zijn voor de kosten. Iemand uit die groep schrijft: "Het besef dat we achteruit gaan in welvaart is niet fijn, daar moet ik ook aan wennen. Maar ik zie wel steeds meer in dat we op te grote voet geleefd hebben en het zo niet verder kan."

Kernenergie als alternatief

Bezorgdheid over de kosten van klimaatmaatregelen is een belangrijke reden dat steeds meer mensen naar andere manieren kijken om de doelen te halen, zoals kernenergie.

"Ik geloof best dat er iets moet gebeuren, maar ik kan me ergeren aan politici die nu ineens in paniek roepen dat ik van het gas af moet. Dat heeft echt grote financiële gevolgen voor mij. Kijk dan ook serieus naar kernenergie", zegt iemand in het onderzoek.

Steun voor het opwekken van kernenergie door de tijd heen

Nu gaan bouwen

Op dit moment is twee derde (67 procent) voorstander van het opwekken van kernenergie. Die steun was in 2018 nog een stuk lager, 54 procent, maar een groeiende groep ziet kernenergie als logische tussenoplossing in de energietransitie, die voor henzelf minder financiële gevolgen heeft.

"Liever alleen zon- en windenergie. Maar ik ben niet te naïef om te denken dat we het daarmee gaan redden", zegt een ondervraagde. "Maar moeten ze wel nu kerncentrales gaan bouwen."