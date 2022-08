Met een hittegolf op komst, is het heel verleidelijk om deze dagen de airco op te zoeken. Toch mijden een hoop mensen het apparaat, uit angst er ziek van te worden. Maar volgens huisarts Janette Steendam is dat niet nodig.

Airco's kunnen een verademing zijn op warme dagen, maar krijgen tegelijkertijd vaak de schuld van kwaaltjes zoals een verkoudheid. Dat is niet helemaal terecht, leggen deze experts uit.

Een stijve nek

Veel mensen geven aan dat ze na het vertoeven in de koelte van de airco last hebben van verkoudheidsklachten, zoals een droog hoestje of een stijve nek. Die klachten zijn wel serieus volgens huisarts Janette Steendam, maar hebben niets met een virus of bacterie te maken.

"'s Nachts onder de airco is het natuurlijk koude lucht", vertelt ze. En die koude, droge lucht adem je vervolgens in via je neus of mond. "Dan drogen je slijmvliezen uit en dat kan wat irritatie geven. Daar kun je misschien wat van hoesten, maar daar kun je niet ziek van worden."

Geschrokken spieren

Ook kun je door de kou last krijgen van stijve spieren. "Als het heel warm buiten is en je bent opeens in een heel koude ruimte, schrikt je lichaam daar natuurlijk ook van", legt de huisarts uit. "En die reageert daar toch op met extra warmte maken. Dat doe je door je spieren aan te spannen en de bloedvaten in je handen en je benen af te knijpen."

Als je weer naar buiten gaat, krijgen je spieren opnieuw een schok. "Dan reageert je lichaam weer op de andere manier door de bloedvaten weer open te zetten en de spieren weer te ontspannen, omdat je teveel warmte krijgt."

Handen en voeten koelen

Voor iedereen die niet in het bezit is van een airco en deze hete dagen toch aangenaam door wil komen, heeft slaapexpert Winni Hofman van de Universiteit van Amsterdam nog een tip.

Volgens Hofman zit het warmste deel van je lichaam centraal, in het midden van je lijf. "Dus hoe verder weg het is van dat warme deel, hoe eerder dat onderhevig is aan verandering in de omgevingstemperatuur, dus de handen en voeten", legt ze uit. "Dus als je die nou koelt dan gaat dat langzamerhand weer door naar dat centrale deel."