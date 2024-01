Beleggers besluiten door strengere regels vaker huurwoningen niet meer te huur aan te bieden, maar te verkopen. Is dat een goede ontwikkeling voor starters op de krappe huizenmarkt? Dat ligt er volgens experts maar net aan hoe je ernaar kijkt.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge van Wonen is het niet per se een probleem dat verhuurders ermee stoppen. Integendeel, dat huurhuizen nu worden aangeboden als koopwoningen noemt hij juist een 'correctie van de scheefgroei' op de woningmarkt, schrijft NU.nl.

Scheefgroei op woningmarkt

Wat bedoelt De Jonge eigenlijk met scheefgroei? Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft zegt dat de afgelopen jaren een 'behoorlijk deel van de betaalbare koopwoningen' is gekocht door particuliere investeerders. Deze grote spelers troefden andere kopers af en dat maakte het - onder meer voor starters - lastiger om een koopwoning te krijgen.

Dat kwam ook omdat de opgekochte woningen van de beleggers vaak terechtkwamen op de huurmarkt. De woningen waren daardoor niet meer beschikbaar voor kopers en starters. Op die manier groeide de woningmarkt als het ware scheef.

Huurwoningen worden koopwoningen

Nu zetten dezelfde beleggers een deel van de opgekochte huurwoningen weer te koop. Ze kiezen eieren voor hun geld, nu verhuren minder aantrekkelijk is. Dat heeft te maken met beleid van het kabinet dat begin vorig jaar is ingegaan, vertelt Boelhouwer. "Ze moeten aanzienlijk meer belasting betalen."

Meer koopwoningen op de vastgelopen huizenmarkt, dat klinkt positief. "Dat geeft iets meer lucht", vertelt woningmarktdeskundige Frank Wassenberg van kennisinstituut Platform31. "Er komen meer woningen op de markt, met name in de betaalbare koopsector."

Krapte huurmarkt neemt juist toe

"Maar dat neemt niet weg dat de koopprijzen alsnog stijgen, en dat komt weer door het grote woningtekort in het algemeen", zegt Wassenberg er direct bij. Bovendien is er nog een andere kanttekening bij de ontwikkeling te plaatsen: de krapte op de huurmarkt neemt juist toe. Daardoor stijgen de huurprijzen en is er vaker sprake van overbieden, vult hoogleraar Boelhouwer aan.

"Voor mensen die op de huursector zijn aangewezen is dit veel minder positief. Het gaat vaak om mensen die voor het eerst in een stad wonen, nog geen vaste relatie hebben of geen vaste baan. Die zijn nog niet toe aan een koophuis", zegt hij.

Geen structurele oplossing

"Je haalt huurwoningen weg van de voorraad en zet er koopwoningen bij. Maar als je die optelt, is er geen huis bijgekomen", vat Wassenberg de situatie samen. Daarmee trek je de markt misschien enigszins recht, maar volgens de woningmarktdeskundige moet je je voor een structurele oplossing voor de krapte op de woningmarkt op hele andere zaken richten.

"Dat is zorgen dat er meer gebouwd wordt en dat er in bestaande woningen meer mensen kunnen wonen, bijvoorbeeld door woningen te splitsen of delen."