We weten weinig over Queen Elizabeth. Interviews gaf ze niet. We moeten het dus hebben van mensen die haar hebben ontmoet. Zoals de Limburgse George. In een bibliotheek in London stond ze ineens voor zijn neus. "Ik denk er nog vaak aan terug."

"Ze kwam naar de bibliotheek van Kings College om in gesprek te gaan met de architect van het gebouw, maar daar had ze geloof ik niet zo'n zin in", lacht George Deswijzen.

Even kletsen met de Queen

Hij zat daar op dat moment te studeren. "Iemand vroeg me of ik even met de koningin en prins Philip wilde kletsen. Natuurlijk wilde ik dat. Best lullig, want die architect had zich er helemaal op voorbereid", vertelt George.

Inmiddels is de Limburger 42 en fotograaf van beroep, maar op het moment van de ontmoeting in 2002 studeerde hij militaire geschiedenis aan het beroemde King's College in Londen.

Bron: George Deswijzen George voor Buckingham Palace

Vlag halfstok

Vandaag hangt de Engelse vlag bij het huis van George halfstok. "We zijn wel de enige in de straat", zegt hij. Hoewel het 20 jaar geleden is blijft de ontmoeting een moment waar hij vaak aan terugdenkt.

"10 minuten duurde het gesprek, best lang. Op een gegeven moment onderbrak Prins Philip ons. Hij vroeg me wat ik van Máxima vond, en voegde daaraan toe dat ze Argentijns is en niet Nederlands. Waarop Elizabeth meteen antwoordde: "Nou, jij bent anders ook niet 100 procent Brits."

Bron: George Deswijzen George als student op het dak van de Clock Tower

Bekijk ook video Koningin Elizabeth is niet langer staatshoofd van Barbados, meer landen kunnen volgen als zij overlijdt

Elk jaar naar Buckingham Palace

Het koningshuis speelt een belangrijke rol in het gezin van George. "Mijn dochter constateerde deze ochtend een beetje verdrietig dat er dan geen Queen meer is."

Met zijn gezin gaat hij twee keer per jaar naar Londen. En hij gaat dan altijd even langs bij Buckingham Palace. "Dan keken we welke vlag er in de top hing, omdat je daaraan kon zien of de koningin er was of niet."