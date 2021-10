Sinds een aantal dagen gaat het wat minder met de gezondheid van de Britse Queen Elizabeth II. Zo zegde ze een reis naar Noord-Ierland af, overnachtte ze in het ziekenhuis en gaat ze niet naar de klimaattop.

Queen Elizabeth II (95) voert wel lichte werkzaamheden uit. Dat wel, maar toch: de draaiboeken voor een eventueel overlijden zijn afgestoft en afgelopen september zijn ze zelfs nog ge-update, zo weet correspondent Lia van Bekhoven te vertellen. "Zo gaan de sociale media van het Koninklijk Huis op zwart en is bepaald dat alle overheidssites een zwarte rouwrand krijgen."

Protocollen direct in werking

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Vanaf het moment van overlijden zijn er 10 dagen tot aan de staatsbegrafenis. Tussen dag 6 en 9 ligt de Queen opgebaard in Westminster. Die operatie heeft een naam: 'Operation Feather', net zoals overigens de dood van de koningin door de secretaris van het Koninklijk Huis direct wordt doorgebeld naar de premier op Downing Street 10, die de operatie 'London Bridge Down' genoemd wordt.

Binnen tien minuten na de bekendmaking van het overlijden zullen alle vlaggen van alle openbare gebouwen op halfstok moeten hangen. Er was nog wat onzekerheid over de haalbaarheid hiervan, omdat niet bij elke gebouw er altijd iemand klaar staat om de vlag te heisen of te laten vallen, maar dat schijnt opgelost te zijn.

Grote toestroom mensen, vraag over functioneren media

Er wordt gevreesd voor een grote toestroom van Britten naar Londen als de Queen daadwerkelijk komt te overlijden. De vraag is dan ook hoe de hoofdstad dat gaat aankunnen en hoe bijvoorbeeld het openbaar vervoer goed blijft functioneren.

Daarnaast is het de vraag hoe de media bericht zullen doen. Correspondent Van Bekhoven herinnert zich de kritiek op de BBC over de berichtgeving na het overlijden van prins Philip. "Niet iedereen wilde iedere stap direct meekrijgen. Dat was wel erg veel. Maar als de Queen zou overlijden is dat natuurlijk wel weer heel wat anders."

Leve de koning

Bij het overlijden van de koningin is er nog iets dat direct gebeurt. Prins Charles wordt dan koning Charles. Daarvoor komt de regering de dag na het overlijden van de koningin samen om Charles tot koning te benoemen. "Hij begint dan aan een tournee, onder anderen langs de parlementen van Wales, Schotland, Noord-Ierland. Het is dan echt letterlijk: de koningin is dood, leve de koning", zegt Van Bekhoven.

Op dag 6 en 7, als Charles ook nog met zijn tour bezig is, wordt er al gerepeteerd voor de staatsbegrafenis die vervolgens op dag 10 plaatsvindt.

De begrafenis

Als uiteindelijk, waarschijnlijk tien dagen na het overlijden van de koning de begrafenis plaats vindt, zullen er ontzettend veel gasten naartoe komen. "Ze is staatshoofd van 16 landen. Dus alle belangrijke landen en instituten zullen afgezanten sturen. Het zal een van de grootste begrafenissen van de eeuw zijn."

"Iedereen gaat dan in het zwart. Er wordt kledingadvies voor uitgebracht, alle heren moeten dan ook in jacquet", vertelt Van Bekhoven. Elizabeth zal worden bijgelegd in de kapel waar Philip ook ligt.