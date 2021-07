Morgen wordt het in Frankrijk extreem druk op de weg. Het is dan weer 'zwarte zaterdag'. Is het wel verstandig om dan de weg op te gaan en waar moet je rekening mee houden? We vroegen het aan de ANWB Verkeersinformatie.

Vanwege corona was het de afgelopen weken drukker dan gebruikelijk op de snelwegen, vooral in Frankrijk, weet manager ANWB Verkeersinformatie Arnoud Broekhuis. "Er heeft daar zelfs al meer dan 1000 kilometer file op één dag gestaan." Maar de zwarte zaterdagen op 31 juli en 7 augustus spannen de kroon.

Andere dag vertrekken?

'Zwarte zaterdag' is de dag dat Parijzenaren massaal naar het zuiden vertrekken. "Vanaf de vroege ochtend zullen er rond de hoofdstad files staan. Bovendien reist veel vakantieverkeer, onder andere uit Nederland, door Frankrijk", zegt Broekhuis. Hij verwacht dat de komende zaterdag minstens zo druk wordt als de afgelopen zaterdagen.

Maar kun je dan niet beter een dag eerder of later vertrekken? "Dat roepen we al zo'n 25 jaar dat het beter is om een dag eerder of later te gaan", lacht Broekhuis. "En dat weten de mensen ook wel. Maar we begrijpen ook dat vakantiegangers graag op zaterdag aankomen, aangezien ze vanaf die dag vakantie hebben."

'Ga wat later'

Volgens Broekhuis zit het grootste probleem tussen 's ochtends 6.00 uur en 's middags 15.00 uur. Zijn advies luidt dan ook: "Ga wat later. Vertrek na 10 uur 's ochtends, dan rijd je achter de grote groep aan. Het heeft geen zin om 's nachts al te vertrekken."

Ook heeft het volgens hem geen zin om een alternatieve route te zoeken. "Wij raden het niet aan om via andere wegen dan snelwegen te rijden." Chauffeurs moeten zich goed beseffen dat ze een hele 'werkdag' geconcentreerd achter het stuur zitten, voordat ze op hun plaats van bestemming zijn, zegt Broekhuis. "Vaak zijn alternatieve wegen nog inspannender, dus blijf maar zoveel mogelijk op die snelwegen."

Extra drukte door corona

Net als vorig jaar gaan er meer mensen op autovakantie door corona. "Er zijn bijna geen intercontinentale reizen en veel mensen kiezen binnen Europa voor de auto." Een deel van de mensen blijft in eigen land en een deel rijdt naar het buitenland. "Maar ook de mensen die in eigen land blijven, bijvoorbeeld de Fransen, zorgen daar voor drukte."

Broekhuis verwacht geen extra drukte bij grensovergangen door coronacontroles. "Er worden wel incidenteel controles uitgevoerd, maar ik denk niet dat dat zal leiden tot extreme wachttijden."

Van noord naar zuid

En zit je vakantie er alweer op? Broekhuis verwacht dat vakantiegangers die zaterdag terugkomen naar Nederland niet in grote problemen komen.

"Het zit 'm vooral van het noorden naar het zuiden, verwacht ik. Maar het wordt wel druk, niet alleen in Frankrijk, maar ook richting Kroatië op de grens van Oostenrijk naar Slovenië en ook Italië blijft een populaire bestemming."