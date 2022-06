Er moeten sneller en duidelijker regels komen voor gokreclames, vindt het Trimbos-instituut. De gemeente Tilburg wacht niet op landelijke wetgeving, maar doet de gokreclames zelf in de ban. Daarnaast roept ze andere gemeenten op hetzelfde te doen.

Reclameborden waarin bekende Nederlanders je aanmoedigen eens een gokje te wagen, je hebt ze vast al eens voorbij zien komen. De gemeente Tilburg neemt het heft in eigen hand. Daar zal je ze vanaf januari 2023 niet meer zien.

Bestaande contracten

In Tilburg gaat de buitenreclame van online goksites vanaf januari 2023 in de ban. "Eerder kan niet vanwege bestaande contracten die lopen", zegt initiatiefnemer en raadslid Stefan Janssen van de Tilburgse PvdA-fractie.

Dat zou betekenen dat het contract opgebroken moet worden en dat kan leiden tot forse schadeclaims. "Het verbod is opgenomen in de lopende aanbesteding voor reclame op bushokjes en reclamezuilen."

Schulden

"We zien in onze gemeente dat het aantal mensen dat schulden heeft toeneemt door online gokken. Het is iets wat snel kan oplopen. Op een avondje kan je zo duizenden euro's kwijt zijn", zegt Janssen.

De gemeente probeerde eerst zelfregulering. "De online gokbedrijven hielden zich niet aan deze regels. Dus nu willen we met een verbod voorkomen dat de schulden erger worden. En we willen voorkomen dat mensen door online gokken in de schulden komen."

Niet wachten op landelijke regels

Het Tilburgse raadslid roept andere gemeenten op hun verbod te volgen. "Ambtenaren zijn zich soms niet zo bewust van hun eigen rol. Schuldhulpverlening is een taak van de gemeente. Het verbieden van gokreclame op borden en bushokjes kan daarbij helpen, dus waarom zou je dat lokale instrument niet gebruiken?" zegt hij.

"Het is misschien een kleine aanpassing, want online reclame of reclamespotjes verbieden moet natuurlijk wel landelijk geregeld worden. Maar hiermee laten wij in ieder geval zien dat we iets doen."

Snelle maatregelen nodig

Het raadslid is niet de enige die oproept tot strengere reclameregels. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat hij 'ongerichte' reclame voor risicovolle kansspelen op termijn wil verbieden. Het Trimbos-instituut, en in de Tweede Kamer de ChristenUnie en SP, vinden dat de minister sneller met wetgeving moet komen.

Op 1 oktober 2021 is het online gokken in Nederland legaal geworden. "Er moeten snelle maatregelen komen vanuit de overheid, in samenspraak met de verslavingszorg en de industrie, om mensen te behoeden van echt grote problemen", zegt Anouk Tuijnman van Trimbos.