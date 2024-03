Benno L., de zwemleraar die is veroordeeld voor het misbruik van meer dan vijftig kinderen, heeft in Duitsland 9 jaar cel gekregen. Na zijn straf uitgezeten te hebben in Nederland verhuisde hij naar de oosterburen, en maakte daar opnieuw slachtoffers.

Dat onthult Panaroma vandaag. Volgens strafrechtadvocaat Richard Korver laat dit zien 'dat de informatie-uitwisseling binnen de Europese Unie niet op orde is'. Hij stond zelf een groot deel van de ouders bij in de zedenzaak rond Robert M., die eerst in Duitsland de fout inging en vervolgens in ons land opnieuw slachtoffers maakte op kinderdagverblijven.

'Hans Peter' in Duitsland

Zwemleraar Benno L. uit Den Bosch werd in 2011 veroordeeld tot 6 jaar cel voor het misbruiken van 57 kinderen. Hij liep in 2009 tegen de lamp toen hij zijn computer voor reparatie had afgegeven en de monteur kinderporno op zijn harde schijf ontdekte. Na zijn straf verhuisde hij naar Duitsland, waar hij als 'Hans Peter' door het leven ging.

De veroordeelde kindermisbruiker werd daar in 2022 opgepakt omdat hij twee meisjes van 3 en 5 jaar meerdere keren heeft misbruikt, meldt Panorama. Volgens het tijdschrift profileerde de inmiddels 74-jarige Benno L. zichzelf als een soort 'opa', en wist zo in de privésfeer van de slachtoffers te komen. Voor deze vergrijpen kreeg hij vorig jaar 9 jaar cel opgelegd. Benno L. ging daarop in hoger beroep.

Wet langdurig toezicht

Dat de zedendelinquent over de landsgrenzen kon doorgaan met het misbruik, komt volgens hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Sonja Meijer waarschijnlijk omdat de voormalige zwemleraar in Nederland onder het oude recht zijn straf heeft gekregen en uitgezeten.

"Als hij in deze tijd veroordeeld zou zijn, dan zou hem ook een gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden opgelegd, naast bijvoorbeeld een gevangenisstraf of tbs-maatregel", legt ze uit. "Deze Wet langdurig toezicht is in 2018 ingegaan."

Levenslang toezicht

De hoogleraar vertelt dat sindsdien een veroordeelde na zijn of haar vrijlating nog langdurig of zelfs levenslang toezicht opgelegd kan krijgen. "Dat moet wel iedere paar jaar worden verlengd. Maar in principe kun je daarmee langdurig toezicht houden en er kunnen ook voorwaarden aan worden verbonden."

"Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld een verbod om Nederland te verlaten", voegt Meijer daaraan toe. "Die voorwaarde is specifiek in de wetgeving terechtgekomen. Juist voor dit soort situaties." Benno L. verhuisde in 2015 naar Duitsland, voordat de strengere wetgeving in Nederland inging.

'Uitwisseling gaat stroef'

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat Duitsland destijds is ingeseind over het feit dat Benno L. zich in dat land wilde vestigen. "Op basis van Europese afspraken is er een verplichting om de informatie van een strafrechtelijke veroordeling te delen met andere Europese landen", zegt hoogleraar Meijer daarover.

Maar de informatie-uitwisseling tussen landen loopt volgens strafrechtadvocaat Korver erg stroef: "Deze zaak laat zien dat die niet op orde is. Eigenlijk zijn die Europese regels nooit goed van de grond gekomen en je hoort ook opsporingsdiensten daarover klagen. Je zou willen dat dit veel beter en breder wordt uitgewisseld."

Moet de wet nog strenger?

"In een ideale wereld heb je gewoon een Europese database waar íedereen in kan kijken. Zodat als iemand uit een buitenland zich inschrijft, je ook gelijk kan zien of die persoon nog bijzondere dingen op zijn kerfstok heeft staan", zegt de advocaat. "Maar ik denk dat iedereen achter zijn oren moet krabben hoe het kan dat wij iemand die zoveel zedenfeiten pleegt überhaupt weg laten gaan."

Moet er alsnog iets veranderen aan de huidige wet? Hoogleraar Meijer vindt van niet: "Ik denk dat we binnen de huidige wettelijke kaders eigenlijk al best wel voldoende mogelijkheden hebben om dit soort situaties te voorkomen." Zij wijst op de mogelijkheid om een veroordeelde te verbieden Nederland te verlaten. "Maar het probleem is dus dat Benno L. net onder die oude regeling viel."