Kinderen met mentale problemen komen al snel bij de psycholoog terecht, ziet oudervereniging Balans. De staatssecretaris wil dat kinderen minder snel naar de psycholoog gaan, maar er zijn weinig andere opties.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid wil een maatschappelijke discussie starten over het enorme aantal jongeren dat een psycholoog bezoekt. "Heel vaak is er iets anders nodig", zegt hij.

'Geen middenweg'

Maar Joli Luijckx van oudervereniging Balans ziet dat er niet veel andere opties zijn voor ouders die een oplossing willen voor de mentale problemen van hun kinderen. Dat maakte ze ook zelf mee toen haar kinderen ondersteuning nodig hadden bij het leren. "Ik merkte dat er geen middenweg was", vertelt ze.

"Als ik bijvoorbeeld even wilde sparren, werd er meteen een malle molen rondom mijn kind opgetuigd. Er volgden heel veel gesprekken, het systeem is ingewikkeld. En daar tegenover staat dat als je wél een zwaardere zorgvraag hebt, je niet geholpen kunt worden omdat het te ingewikkeld is of dat er geen plek is."

Druk op de jeugdzorg

Luijckx ziet dat ouders niet weten wat ze met de zorg voor hun kinderen aanmoeten. "Ze willen hun kinderen vaak helemaal niet naar de psycholoog sturen, maar door het systeem is dat dan de enige optie", vertelt ze.

De druk op de jeugdzorg neemt toe. Vorige week meldden de GGD en het RIVM dat meer dan de helft van de jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar kampt met psychische klachten. Ook het gebruik van de jeugdzorg is enorm toegenomen: 25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, nu is dat in sommige steden al 1 op de 6.

Sporten

Laagdrempeligere hulp moet op dit moment vooral op eigen initiatief worden opgestart. Een van die initiatieven is de samenwerking tussen sportschoolketen SportCity en MIND US. Door die samenwerking kunnen jongeren met sombere gevoelens eerder gesignaleerd worden en worden aangemoedigd om er niet alleen mee rond te blijven lopen.

"Informeel deden we dit al jaren", vertelt CEO Rohit Gulati. "Maar we merkten sinds corona echt dat er meer jongeren binnenkwamen die niet lekker in hun vel zaten. Dus wilden we kijken of we nog gerichtere stappen kunnen zetten."

Inloopmomenten

Binnenkort gaat het personeel van SportCity bijvoorbeeld trainingen volgen om erachter te komen waar ze op moeten letten bij jongeren die komen sporten. Er komen ook inloopmomenten waarop jongeren met een kleiner budget een uurtje kunnen sporten.

"Jongeren voelen zich vaker eenzaam en somber. Sport kan daar enorm bij helpen. Dat weten we gewoon zeker", vertelt Gulati. De samenwerking tussen MIND US en SportCity is eerder uitzondering dan regel, zien deskundigen.

Lokaal oplossen

Volgens Vera Naber van Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd zijn er nu te weinig andere opties voor kinderen en jongeren. Niet bij elke hulpvraag is psychologische hulp nodig. "Maar als de ene deur dichtgaat, moet een andere opengaan. En dat gebeurt nu dus niet."

"Er moet gekeken worden naar hoe we de lichte problemen van kinderen op kunnen vangen. Er moet geïnvesteerd worden in het preventieve aanbod. In het dorp, op school, daar moet dat aanbod er zijn."