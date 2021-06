Demissionair minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken vindt het immigratiebeleid van de afgelopen twintig jaar mislukt. “Ik vind dat we de afgelopen jaren teveel mensen hebben toegelaten die kansarm zijn. (…) We hebben de instroom nog steeds niet onder controle”, zegt hij in een afscheidsinterview met EenVandaag. Kamp, die al in de jaren negentig als kamerlid een streng asielbeleid voorstond, betreurt dit: “Dat had ik graag nog willen meemaken in mijn actieve politieke carrière”. Kamp, die erkent dat hij voor dit falen zelf medeverantwoordelijk is, vindt dat de selectie van asielzoekers aan de Europese buitengrens moet gebeuren. Mensen die recht krijgen om hier te blijven moeten vervolgens over de hele Europese Unie worden verdeeld. Ook landen als Hongarije moeten daarbij meedoen, vindt Kamp: “De beslissingen die in Brussel worden genomen, moeten door iedereen uitgevoerd worden. Als een land deel wil blijven uit maken van de Europese Unie, dan zal zo’n land zich moeten schikken naar wat er gezamenlijk afgesproken wordt”.

September nieuw kabinet

Kamp verlaat de politiek, zodra een nieuw kabinet is gevormd. In EenVandaag zegt Kamp te verwachten dat er de derde week van september een nieuw kabinet zit. “En misschien al wel de eerste week van september”.

Groningen

Als Minister van Economische Zaken had Kamp de laatste vijf jaar flink te stellen met de bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Het gaat hem na aan het hart, alhoewel hij zegt er geen slapeloze nachten van te hebben: “Natuurlijk kan ik me er iets bij voorstellen dat ze bang en boos zijn. Zij hebben te maken met aardbevingen, ze hebben ze al gehad, ze krijgen ze nog, ze hebben ze nu. Dat heeft invloed op het leefklimaat. Ze maken zich zorgen om hun veiligheid en de waarde van hun woning. Ook over het perspectief van het gebied, hun eigen perspectief. De veiligheid, de toekomst van hun kinderen. Die mensen zijn heel erg ongerust en boos, en daar hebben ze reden voor. Het is een grote verantwoordelijkheid voor de overheid, en voor mij, om te zorgen dat dingen gedaan worden die goed zijn voor de mensen daar”.

Kritiek dat het veel te lang duurt, deelt Kamp niet. “We hebben de gasopbrengst de afgelopen vier jaar al met zestig procent gereduceerd. Het aantal aardbevingen is minder. En de intensiteit van die aardbevingen is ook minder. Die mensen hadden daar recht op, en ze hebben recht op nog veel meer. En ik zal er tot de laatste dag mee bezig moeten zijn om de dingen te doen voor die mensen daar!”