De voltallige visserijcommissie van het Europees Parlement wil dat Brussel de aalscholver per onmiddellijk zijn bedreigde status afpakt. "Ze zijn nu met zo veel dat sommige vissoorten worden bedreigd", zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA) in het AD.

Maar hoe zit dat? "Die schijnbare tegenstelling in belangen tussen vissers en de aalscholver is al zo oud als de weg naar Kralingen", zegt Mennobart van Eerden. Hij kan het weten: hij onderzoekt de aalscholver al 40 jaar voor Rijkswaterstaat. Maandelijks vliegt hij met een Cessna over het IJsselmeer om de populatie te tellen.

Telkens weer discussie over aalscholver die vis opeet

Van Eerden deed aan meerdere Europese onderzoeken mee, omdat er zorgen waren over de zwartgevleugelde viseter. "Hoe zit het met de zeldzame soorten? Is er overpredatie door aalscholvers? Dat wilden ze in Brussel weten."

En dat blijkt dus niet zo te zijn, zegt Van Eerden. "En dan komt zo'n discussie wéér op. Dan denk ik: waarom nog verder onderzoek, daar word ik af en toe een beetje moedeloos van, dan denk ik lezen we nog wel in dit land of roepen we alleen maar na?

'Geen noodsituatie'

In het AD luidt Annie Schreijer-Pierik de noodklok. De aalscholverpopulatie in het IJsselmneergebied zou 9 ton vis per dag eten. Een simpel rekensommetje wijst uit dat het anders zit: in het IJsselmeergebied zitten volgens de vogeltellers van het SOVON gemiddeld 10.000 aalscholvers. Onderzoeker Kasper van Leeuwen van de Radbouduniversiteit rekent voor dat een aalscholver zo'n 500 gram vis per dag eet. Dat komt dus in totaal neer op 5 ton.

Bron: ANP De aalscholver eet vooral vis die mensen niet eten

De bedreigde status ontnemen is volgens Mennobart van Eerden een slecht idee: "Aalscholvers in IJsselmeergebied zitten nu op het niveau van 1975-1980. Ze hebben daarna gepiekt in 1993, toen waren er 15.000 broedparen. Nu zijn er 3000 paren. De aalscholver is van nature allang op z'n retour. Het is echt niet zo dat we tegen een noodsituatie aanzitten."

'Afgunst en haat'

De vraag is dan nog hoe het zit met de concurrentie met vissers. Ook dat ligt genuanceerd: 70 procent van z'n dieet bestaat uit pos, een baarssoort die de mens niet eet. In die zin is er geen concurrentie met de visser. Toch is de controverse tussen visser en aalscholver van alle tijden.

Van Eerden: "De aalscholver heeft z'n kleur niet mee, z'n haaksnavel niet mee. Het is een slimme visser, kan 15-20 m duiken, vist in groepen, ze volgen elkaar naar de beste plekken. Je kunt je voorstellen dat er op z'n minst respect is bij de visser. Maar vaak is het afgunst en haat. En dat is al zo oud als de weg naar Kralingen."