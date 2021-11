Sommige vrouwen kunnen tijdens hun menstruatie eigenlijk niet anders dan in bed liggen met een kruik. Hoe dan werken of naar school? Een eenduidige regel voor menstruatieverlof is er niet. Dat moet veranderen, vindt schrijver Peter de Vroed al langer.

Onlangs peilde FNV Young & united dat driekwart van de Nederlanders onder de 35 menstruatieverlof een goed idee vindt. Peter de Vroed, oprichter van het Menstruatie Voorlichtingsinstituut, is het daar mee eens: "Die rust hebben vrouwen nodig." De Vroed zou het liefst zien dat vrouwen tijdens hun menstruatie één dag en maximaal twee dagen vrij kunnen nemen, zodat het ziekteverzuim lager ligt.

Verlof in Aziatische landen

Sinds 1947 is het menstruatieverlof al wettelijk geregeld in Japan. Vrouwen die er behoefte aan hebben kunnen er gebruik van maken en ruim een kwart van de vrouwen deed dit ook. Niet alleen in Japan, maar ook in Zuid-Korea, China en India is het menstruatieverlof ingesteld. Vrouwen in Zambia mogen daarnaast ook één dag per maand vrij nemen wanneer ze simpelweg te veel pijn hebben, volgens de nationale arbeidswet.

In het westen is er minder sprake van menstruatieverlof, maar dat betekent niet dat het er dichtbij huis helemaal niet is: het Franse bedrijf La Collective heeft het wel ingesteld.

Bloedirritant

Uit onderzoek van het Radboudumc uit 2019 bleek dat 85 procent van de 42.000 vrouwelijke deelnemers elke maand last heeft van menstruatiepijn en ongeveer 1 op de 3 vrouwen zegt dat ze tijdens de menstruatie niet alle dagelijkse bezigheden, zoals werk of school, volledig uit kan voeren.

"Heel veel vrouwen denken dat die klachten erbij horen, maar dat is niet zo", meent De Vroed. Het is zelfs slecht voor je gezondheid als je als vrouw doorwerkt tijdens het menstrueren, zegt hij: "Wanneer je rust neemt, die je medisch gezien nodig hebt, dan wordt de menstruatiecyclus korter, je houdt meer energie over en de klachten verdwijnen", vertelt De Vroed.

'We leven in een mannenwereld'

Naast dat het doorwerken tijdens menstruatie effect kan hebben op de gezondheid van vrouwen, kunnen bedrijven er economisch ook voordelen uithalen. "Nu kost het bedrijven 8 miljard euro per jaar aan verzuim en productiviteitsverlies", zegt De Vroed. "Bedrijven kunnen zelfs 30 procent van die kosten besparen als ze vrouwen hulp aanbieden tegen ernstige klachten."

"We leven in een mannenwereld waar vrouwen hetzelfde tempo moeten bijhouden", vindt De Vroed. Kortom, vindt hij: "We moeten rekening houden met de behoeften van vrouwen."