Een informatieplicht over de status van de fundering bij de verkoop van een huis en bij schade 30 procent subsidie voor herstel. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over funderingsschade. Ook Krijn Nagtzaam heeft dit soort schade.

"Ik weet niet waar ik moet zijn: bij Rijkswaterstaat, bij de gemeente? Ik ben van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Krijn Nagtzaam. Krijn is weduwnaar en woont nu alleen in een boerderijtje uit 1860. De deuren van de kamers op de bovenverdieping moet hij steeds afzagen om te voorkomen dat ze vast komen te zitten. Hij maakt zich zorgen over de snelheid waarmee zijn huis de laatste jaren verzakt.

Groot maatschappelijk probleem

Die zorgen zijn er ook bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. De raad spreekt van een groot maatschappelijk probleem, dat niet voldoende aandacht krijgt. Er is actie nodig, zeggen ze in een advies dat vandaag is verschenen. Zo moet er een nationaal loket komen voor funderingsschade, waar mensen met schade terecht kunnen.

Op dit moment hebben 425.000 gebouwen funderingsschade, of krijgen daar tussen nu en 2035 mee te maken. Zonder preventieve maatregelen zal het aantal gebouwen met funderingsschade fors toenemen. Het totale schadebedrag kan oplopen tot 54 miljard euro.

70 procent van herstel zelf betalen

Het herstellen van schade aan funderingen veroorzaakt door droogte kost tussen de 54.000 en 100.000 euro per huis, blijkt uit onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd bij platform ESB. De eigenaar van de woning krijgt een subsidie van 30 procent, maar is zelf financieel voor 70 procent verantwoordelijk voor herstel bij funderinsschade, zo bepleit het advies. Deze regels gelden voor een periode van 12 jaar.

Echt geholpen met die oplossing is Krijn niet. "Ik kan die 70 procent niet betalen. Dat kan ik niet opbrengen van mijn pensioentje en AOW'tje. Daarmee ben ik niet geholpen. Ik weet eigenlijk niet eens over welke bedragen het echt gaat en wat nou de oplossing is."

Huiseigenaar is voor 70 procent zélf verantwoordelijk voor funderingsherstel

'Aan je lot overgelaten'

Krijn wil graag ondersteuning voor zijn problemen. "Het is een overval aan scheuren en ik weet eigenlijk niet eens wat de oorzaak is. Als simpele huizenbezitter kunnen we er weinig aan doen. Je wordt eigenlijk een beetje aan je lot overgelaten", zegt hij.

Veel huiseigenaren kunnen die kosten niet zelf kunnen ophoesten. Bovendien zouden ze dan moeten opdraaien voor schade van zakkend grondwaterpeil, waar ze zelf geen invloed op hebben.

Twee oplossingen

De raad beseft zich dat er veel mensen zijn die dat niet zomaar kunnen betalen. Jantine Kriens, van de raad voor leefomgeving en infrastructuur, legt uit dat er voor de mensen die het niet kunnen betalen twee oplossingen zijn.

"Maak afspraken met de banken zodat je maatwerk kan leveren. En er is een landelijk fonds funderingsherstel waar je een beroep op kunt doen."

In de toekomst voorkomen

Er moet een informatieplicht komen voor verkopers, is in het advies te lezen. Zo weten huizenkopers in de toekomst of ze een dure herstelverbouwing te wachten staat. "Het is nu onvoldoende zichtbaar wat de staat is van een fundering bij verkoop van een huis. Ze steken vaak hun kop in het zand. We moeten kopers hiervoor beschermen. Te beginnen bij een informatieplicht in het risicogebied, maar dit rollen we de komende 12 jaar verder uit", legt Kriens uit.

Dubbelglas in een woning, dat is makkelijk te checken. Maar de fundering? Dat vraagt om een onderzoek. De overheid zou wat de commissie betreft 90 procent van dit funderingsonderzoek moeten vergoeden.