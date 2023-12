De spijt betuigende oud-Wagner-officier Igor Salikov wil bij het Internationaal Strafhof in Den Haag ook belastende verklaringen afleggen over het neerhalen van vliegtuig MH17. Het stemt nabestaande Piet Ploeg hoopvol: "Dit is ontzettend belangrijk."

Vorig jaar werden separatistenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor het neerhalen van vlucht MH17 en de moord op de 298 inzittenden van het vliegtuig. De drie Russen waren niet bij het proces aanwezig.

'Wat krijgen we nu?'

Tot gisteren had MH17-nabestaande Piet Ploeg nooit van de naam Igor Salikov gehoord. Wie is dat in vredesnaam, dacht Ploeg toen hij naar de uitzending van EenVandaag keek, waarin de Russische ex-officier zijn verhaal deed. "Wij kenden hem niet uit de strafzaak", vertelt de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17.

Toen Ploeg hoorde dat Salikov bij de Wagnergroep had gezeten, het huurlingenleger van de in augustus omgekomen Jevgeni Prigozjin, dacht hij: wat krijgen we nu? "En dan blijkt hij ook nog een boodschap te hebben over de toedracht van het neerhalen van de MH17. Dat maakte me extra nieuwsgierig naar wat hij te vertellen had."

Bron: EenVandaag Piet Ploeg bekijkt de uitzending van EenVandaag over Igor Salikov

Informatie van binnenuit

Ploeg heeft bewondering voor het besluit van Salikov om de informatie die hij bezit te delen met het Internationaal Strafhof. "Ik weet niet wat Salikov zelf op zijn geweten heeft, maar hij stelt zijn leven nu wel in de waagschaal. Daar heb ik bewondering voor."

"Tot nu toe deden het Joint Investigation Team (JIT) en het Openbaar Ministerie (OM) al stevige uitspraken over de betrokkenheid van Rusland en het Kremlin", vervolgt hij. "Nu hebben we hier een statement van binnenuit: informatie waaruit blijkt dat het Kremlin tot op het hoogste niveau betrokken is geweest bij het leveren van de raket die het vliegtuig neerhaalde. Het is een bevestiging dat de levenslange veroordeling van meneer Girkin terecht is."

'MH17-zaak niet snel afgerond'

De nabestaande hoopt dat Salikovs getuigenis verschil gaat maken. "Er lopen nog allerlei procedures bij de internationale luchtvaartorganisatie IATA en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze getuigenis draagt alleen maar bij aan een goede afgewogen beslissing."

Toch verwacht de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 niet dat de zaak nu snel gesloten zal worden: "Bij de Lockerbie-aanslag (een terroristische aanslag op een Amerikaans vliegtuig in 1988, red.) duurde het 35 jaar. Dus we moeten ons geduld oefenen."

'Belangrijk voor waarheidsvinding'

Dat Rusland het Internationaal Strafhof niet erkent, vindt Ploeg geen probleem. "Rusland erkent ook het College voor de Rechten van de Mens niet. Er staat een arrestatiebevel open richting Poetin, maar daar zal het ook wel niet van komen. Het gaat erom dat de hele wereld weet wat Poetin op zijn geweten heeft. Of hij daar ook voor naar de gevangenis gaat, is minder belangrijk."

Hij hoopt dat Salikov nu gehoord gaat worden door onderzoekers van het JIT en het OM en dat deze informatie wordt meegenomen in de uitspraak van het Strafhof. "Die is ontzettend belangrijk, want het is een uitspraak van onafhankelijke rechters. Een rechterlijk oordeel, ontdaan van politiek. En dat is heel belangrijk voor de waarheidsvinding."