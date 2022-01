Bokspartijen op straat of in een weiland, gestreamd op sociale media: 'hoodfights' begonnen als alternatief voor de sportschool, toen die gesloten waren. Inmiddels trekken ze duizenden kijkers op YouTube en Instagram. Diverse gemeenten hebben ze verboden.

Vier vechtsporters en een aantal toeschouwers verzamelen zich zaterdagmiddag in een weiland. Twee partijen gaan ze boksen, want vechten mag je het van de deelnemers niet noemen. "Dit is boksen en dat is een sport", legt organisator en scheidsrechter Mitchell uit. "We doen dit niet uit haat tegen elkaar, maar uit liefde voor de sport."

Hoodfights als uitlaatklep

Deze hoodfights, georganiseerde gevechten op openbare plekken, zijn overgewaaid uit de Verenigde Staten. In Nederland werd het fenomeen populair omdat vechtsporters een uitlaatklep zochten toen de sportscholen dicht gingen. "Ik deed zelf bokswedstrijden. Dat is mijn passie. Nu was alles ineens dicht, ik kon niet werken omdat de horeca dicht ging en bokswedstrijden konden ook niet", vertelt Mitchell.

"Ik kwam thuis te zitten, dat was best zwaar. Ik wist niet wat ik moest doen door de coronamaatregelen. Ik lag op de bank, tot ik dit voorbij zag komen." Door mee te doen aan hoodfights vond hij de motivatie terug om aan zijn conditie te werken en goed te eten.

Populariteit

De oproepen voor gevechten worden gedeeld op Instagram en YouTube. Die 'laagdrempeligheid' is volgens organisator Mitchell één van de redenen waarom de gevechten zo populair zijn. De beelden worden online gezet of live gestreamd en trekken soms tienduizenden kijkers. "Veel meer dan bij normale gevechten, daar zitten honderd mensen per wedstrijd. Je moet een kaartje kopen en je kunt het nergens terugzien."

Over het aantal vechtsporters dat meedoet aan de hoodfights zijn geen harde cijfers, maar naar schatting zijn er enkele honderden deelnemers in heel Nederland. De app-groepen die bij Mitchell bekend zijn, hebben tussen de 25 en 50 deelnemers. Daarnaast is er ook een groep op Telegram, waarin ruim vijfhonderd leden zouden zitten.

Bron: EenVandaag Twee deelnemers aan hoodfights

'Illegaal en onveilig'

Niet iedereen vindt deze gevechten een geschikte uitlaatklep. Den Bosch verbood recent de straatgevechten binnen de gemeentegrenzen en zette 10.000 euro boete op de deelname of organisatie ervan. Ook de gemeente Tiel en Heusden hebben de gevechten verboden. Vechten op straat is volgens de gemeenten illegaal, onveilig en ook zou er onder meer illegaal gegokt worden.

Dat schrikt Mitchell en ook anderen niet af. "Als een gemeente het verbiedt, dan organiseren we het daar niet. Als ze een keer komen kijken, zien ze dat we ons aan de coronamaatregelen en aan de wet houden. Als je daarna tegen mij zegt dat je het alsnog niet wil, dan is dat prima."

Uitsluiting van de wedstrijdsport

Niet alleen hangen de hoodfighters in een aantal gemeenten dwangsommen boven het hoofd, ze kunnen ook uitgesloten worden van de reguliere wedstrijdsport. De Nederlandse Vechtsportautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op kickboksen, Muay Thai en MMA en kijkt ook naar de filmpjes om te zien of er voor hun bekende sporters op staan.



"Het is geen reclame voor de sport", legt bestuurslid Marcel Scholtes uit. "Als vechters lekker los willen gaan en wij kennen ze, dan gaan we actie ondernemen. Dan kunnen wij zo iemand op 'rood' zetten en kan hij niet meer door de bonden op een wedstrijdlijst gezet worden. Dan moeten ze uitwijken naar wedstrijden buiten Nederland."

'Hoodfights gaan niet meer weg'

Organisator Mitchell zegt niets van illegale praktijken we weten. "We vechten met handschoenen aan en houden ons aan aan alle coronamaatregelen." De sfeer is volgens hem zelfs beter dan bij normale vechtsportevenementen. "Hier hebben we veel meer contact met elkaar, er is vooraf al respect, vriendschap zelfs."

Hij verwacht dan ook niet dat de hoodfights zullen verdwijnen, ondanks de heropening van de sportscholen. "Onze app-groep groeit dagelijks. We doen dit uit plezier. We kunnen de plaats en tijd zelf bespreken, dat geeft veel vrijheid. Ik heb nu negen hoodfights gehad en ik word zelfs gesponsord, omdat mensen mij nu kunnen zien boksen."