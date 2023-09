Sinds de oprichting van de partij stemde Marijke Wissink tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op het CDA. Tot dit jaar. Komende verkiezingen gaat haar stem naar de BBB. En ze is niet de enige die deze keuze maakt.

40 jaar geleden stemde Marijke Wissink (78) uit Nieuw-Wehl voor het eerst op het CDA. En dat is ze altijd blijven doen. Maar de partij is volgens haar totaal losgezongen van haar achterban, van het platteland. En dat kan Wissink als voormalig eigenaar van een varkenshouderij niet verkroppen.

Niet langer de grootste

"Ik werk al jaren als vrijwilliger op het stembureau. Het CDA was hier altijd de grootste in onze gemeente, maar de laatste keer dat ik de stemmen telde was dat niet meer zo en ik verwacht dat dat tijdens de komende verkiezingen ook niet zo zal zijn."

Hoe dat naar haar idee komt? "Het CDA is niet meer de partij waar ik in het verleden op gestemd heb. Ik herken me niet meer in hun standpunten. Er is nog weinig over van de oude kernwaarden. Van het staan voor de gemeenschap, voor de mensen op het platteland. Soms heb ik een beetje het gevoel dat de partij ons in de steek laat."

Een derde van de zetels

En Marijke is niet de enige die er zo over denkt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 wist Wopke Hoekstra 15 zetels binnen te halen voor het CDA. Dat was toen een teleurstellend aantal, maar nu kan de partij alleen maar dromen van die getallen. In de zetelpeiling van begin september houden de christendemocraten nog 5 zetels over.

De meeste kiezers zijn overgestapt naar partijen waar veel oud-CDA'ers zitten. Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt neemt 4 zetels over, BBB van Caroline van der Plas krijgt volgens de peiling 2 zetels van het CDA. Een even grote groep zou nu niet meer gaan stemmen.

Zeteloverzicht CDA sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Naar de BBB

De BBB wordt ook de partij waar Marijke op zal stemmen in november. "Die staat het dichtst bij de kernwaarden van het oude CDA. Veel CDA'ers die ik ken gaan daar naartoe, ook oud-CDA-bestuurders. Misschien komt het doordat ze uit Deventer komt, uit het oosten van het land, maar ik heb het gevoel dat Caroline van der Plas het platteland beter begrijpt", zegt Marijke.

"Ik denk dat BBB de draad zal oppakken waar het CDA 'm heeft doorgeknipt en heeft gedacht: 'We moeten meeregeren, dus we moeten schikken. Het laatste beetje CDA dat er nog was, hebben ze aan de kant geschoven. Dat maakt me soms best verdrietig en doet me soms pijn." Van Pieter Omtzigt, waar ook veel oud-CDA-kiezers op willen stemmen, vindt Marijke het nog te onduidelijk wat zijn plannen zijn voor de agrarische sector.

Koeien in de wei

"Het gevoel dat je hebt over de agrarische sector dat zit in je hoofd, je denken, dat gaat er niet uit. Als ik met mijn man ga fietsten en we zien koeien in de wei. Dan stap ik altijd even af om naar ze te kijken, ik vind dat zo mooi. Dat raakt me."

Of er nog iets kan veranderen in haar keuze? Of het CDA toch nog een kans maakt? "Dan moet er wel echt een wonder gebeuren, maar reken er maar niet op."