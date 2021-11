De Nyan cat, de allereerste tweet en een foto van de zoen tussen Madonna en Britney Spears. Non-fungible tokens, ofwel NFT's, zijn populair. Wereldwijd meer dan 300.000 mensen proberen er snel veel geld mee te verdienen.

Ook Rose van der Haven doet sinds kort mee aan de trend. Afgelopen maand kocht ze haar eerste NFT: een werk van videokunstenaar Micha Klein.

Steeds een beetje winst maken

De truc is om elke keer een beetje winst te maken, weet Rose inmiddels. "Uiteindelijk is het een investering en wil ik mijn kosten dekken."

Maar ze verkoopt haar NFT's niet zomaar. "Een keer kreeg ik een bod op een van mijn NFT's en die had ik bijna doorverkocht, maar als je dat doet, moet je ook nog transactiekosten betalen. Dat vond ik het niet waard: ik vond het plaatje er te leuk voor."

Bron: Eigen foto Een werk van videokunstenaar Micha Klein, de NFT van Rose

Snel rijk worden

Toch kopen en verkopen de meeste mensen geen NFT's omdat ze het 'leuke plaatjes' vinden. Ze doen het omdat er geld mee te verdienen valt. De prijzen van NFT's worden namelijk steeds hoger.

Zo werd de Nyan cat voor bijna zes ton verkocht. Oprichter van Facebookgroep NFT-Nederland Mitchell Harfst wil op een gegeven moment leven van het geld dat hij verdient met de verkoop van NFT's. "Vorige week verkocht ik een plaatje met 9.000 euro winst."

Minder werken

Dat Harfst een NFT met zoveel winst verkocht voelde als een overwinning, vertelt hij. "Ik ben eigenlijk elektriciën en vroeger werkte ik fulltime, maar ik ben steeds meer bezig met NFT's."

Hij werkt nu 2 à 3 dagen in de week, de rest van zijn tijd besteedt hij aan zijn NFT-handel. "Vanochtend zat ik om 4 uur achter mijn computer en meestal sluit ik rond 12 uur 's nachts weer af." Harfst wil uiteindelijk stoppen als elektriciën en een bedrijf opstarten in NFT's.

Community

Om succes te hebben, moet je in een goede 'community' zitten, zegt Harfst. "Een NFT is vaak onderdeel van een collectie. Je hebt bijvoorbeeld de Bored Ape Yacht Club (BAYC): dat is een verzameling van plaatjes van apen die er steeds een klein beetje anders uitzien. Je koopt er een om onderdeel te worden van de BAYC-community." In zo'n groep worden allerlei handige tips en tricks gedeeld over de NFT-wereld.

"Hoe duurder je NFT, hoe exclusiever de community", volgens Harfst. "Je koopt in bij de elite. Je kunt je voorstellen dat zij betere tips hebben om snel rijk te worden dan de mensen binnen een 'goedkope' community."

Bron: ANP Een Bored Ape-NFT in het 'echt'

Blind vertrouwen op servers en databases

Leuke plaatjes kijken en geld verdienen; moeten we niet allemaal aan de NFT's? Nee, vindt Jaap Henk Hoepman. Hij is universitair hoofddocent Informatica aan de Radboud Universiteit en laat zich al jaren kritisch uit over ontwikkelingen rondom crypto en NFT's.

"Het is niet zonder risico, omdat er geen formeel toezicht is zoals bijvoorbeeld bij fysieke banken", legt hij uit. "De enige controleerbare regel is dat er maar één exemplaar van elke NFT bestaat, dus dat je 'm niet kunt kopiëren. Maar verder moet je helemaal vertrouwen op het systeem." De vraag is of je dat wel kunt: als bijvoorbeeld Twitter ermee stopt, dan zal de waarde van de tweet-NFT ineens helemaal veranderen.

Opscheppen

Zelf heeft Hoepman dan ook geen NFT's. "Ik zie er het nut echt niet van in. Je moet je afvragen wat je koopt. Iedereen kan de NFT zien, dus het is niet zo dat je bijvoorbeeld 'extra' toegangsrechten hebt."

Het plaatje of de tweet is dus voor iedereen toegankelijk, maar als je opzoekt van wie het is, zie je jouw naam erbij staan. "Het enige wat je dan kan doen is jezelf op de borst kloppen, opscheppen dat jíj de eigenaar bent van die eerste tweet."

Interessant transactiemiddel

Rose ziet de waarde van NFT's wél in: "Het is de toekomst en het gaat de boel veranderen, net als het internet dat deed of bijvoorbeeld de bitcoin." Als transactiemiddel is het interessant vindt Rose en ze is verder niet bang voor de risico's die Hoepman noemt.

"Uiteindelijk is het ook gewoon opletten bij alles wat zich online afspeelt", nuanceert hij zelf ook. "Net als bij phisingmails, moet je bij NFT's opletten dat je een echt exemplaar koopt." Gewoon je gezonde verstand gebruiken is dan ook zijn advies.