In een tijd waarin veel vrijwilligerorganisaties worstelen met het vinden van voldoende mensen, slaagt zwembad De Groene Jager erin met liefst 200 vrijwilligers te blijven draaien. "Na een drukke dag rijd ik met een glimlach naar huis."

Het begon met de boer, de bakker en de dominee, die samen met de plaatselijk bevolking in 1961 in de gemeente De Ham een gat begonnen te graven. De baron van Pallandt had toestemming gegeven voor een zwembad, dat later de naam de Groene Jager kreeg. Maar 11 jaar geleden, na de gemeentelijke herindeling, bedacht de gemeente dat het zwembad te duur werd en moest het zwembad sluiten.

200 vrijwilligers

"We waren echt verontwaardigd", vertelt vrijwilliger en bestuurslid van de Groene Jager, Jan Jaap Lieuwen. "Hoe kon de gemeente nou een bad sluiten dat de bevolking zelf gebouwd heeft? De mensen kwamen in opstand, want we accepteerden het gewoon niet."

Trots vertelt Lieuwen dat de 3 buitenbanen nu gerund worden door 200 vrijwillligers. "Er is niet één betaalde kracht en wij krijgen geen cent subsidie. Iedereen is hier even belangrijk: de badmeesters, het bestuur, de mensen achter de kassa en in het snoepwinkeltje, de mannen van de techniek en de mensen die de tuinen onderhouden en baden schoon houden. We doen het echt allemaal samen." Daarbij is het gelukt om het zwembad energieneutraal te krijgen, voegt Lieuwen toe.

Omdenken

Toch blijft het een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden. Zo was er 2 jaar geleden er een bestuurscrisis. Er zaten er nog maar 3 mensen in het bestuur, terwijl dat er 8 of 9 moeten zijn. "We hebben moeten leren omdenken", herinnert Lieuwen. "De vraag was: hoe vind je nou nieuwe mensen die zich voor het bad willen inzetten?"

"Uiteindelijk zijn er 2 jonge vrouwen bijgekomen die als enige taak het bijhouden van de social media hadden. Daardoor hebben we weer een hele nieuwe doelgroep aangesproken. We hebben nu een bestuur met 8 mensen, waarbij iedereen een eigen expertise heeft. We hebben de taken opgedeeld en dat werkt hartstikke goed."

Steentje bijdragen

Eén van de vrijwilligers is Renate Poel. In het dagelijks leven werkt ze als HR adviseur, maar op woensdagmiddag houdt ze toezicht bij het diepe bad vol basisschoolkinderen bij de Groene Jager.

"Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen kunnen zwemmen, dus op deze manier draag ik mijn steentje bij", vertelt ze. "We werken tegenwoordig in blokken en niet meer met een vast rooster. Je kunt jezelf inplannen op blokken van 2,5 uur."

'Altijd met een glimlach naar huis'

Het rooster rond krijgen is nog een hele puzzel, legt Poel uit. "De avonden gaan nog wel, maar de middagen zijn soms echt moeilijk om ingevuld te krijgen. En zonder badmeester gaat het zwembad niet open."

Toch komt het zo goed als altijd goed, benadrukt Poel. "Vorig jaar is het maar één keer niet gelukt. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar over het algemeen is het ook hartstikke leuk. We doen het samen, het is gezellig en het het geeft voldoening. Lieuwen beaamt dat. "Na een drukke dag rij ik altijd met een glimlach terug naar huis."