Nederland gaat van het gas af, maar hoe? Nu worden zo'n half miljoen huizen verwarmd via stadswarmte, ook wel het warmtenet genoemd. Dat gebeurt via restwarmte van bedrijven. Maar hoe lang is er nog genoeg restwarmte als bedrijven zelf ook verduurzamen?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Er zijn verschillende bronnen voor de warmte, zoals restwarmte van bedrijven of biomassa. In het Klimaatakkoord is afgesproken nog veel meer huizen aan te sluiten op het warmtenet. Dat is nodig omdat Nederland van het gas af gaat.

'Waar zijn we mee bezig?'

Maar de vraag is of warmtenetten wel de oplossing zijn. Bedrijven die de restwarmte leveren moeten zelf immers ook verduurzamen, waardoor er minder restwarmte over blijft. "Het wordt gezien als duurzame oplossing", zegt CEO Ben Woldring van Bencom Group, bekend van de vergelijkingssites.

"Maar we zien op dit moment dat er warmtenetten worden aangelegd in verschillende gemeenten, maar dat het wordt aangevuld met warmte van een gascentrale of een biomassacentrale", zegt Woldring. "Heel veel mensen willen groene stroom en CO2-gecompenseerd gas, maar willen dan niet met een biomassacentrale met als back-up een gascentrale te maken hebben. Dan kun je je dus afvragen waar we met z'n allen mee bezig zijn."

Bekijk ook video Hoe veilig is kernenergie? De discussie laait weer op door de hoge energieprijzen

Warmte en gas loskoppelen

In het raadhuis in Ede komt de warmte binnen via grote buizen waar warm water doorheen loopt. En ook daar komt het warme water van een biomassacentrale. GroenLinks-wethouder Geert Ritsema: "Dit water wordt verwarmd door biomassa. Dat gebeurt in 3 centrales in Ede. Het is snoeiafval. Daar willen we in de toekomst van af. Er komt uitstoot uit, want je verbrandt iets, maar we controleren dat goed en het blijft binnen alle wettelijke normen."

Het isoleren van woningen is een belangrijke opgave, zegt wethouder Ritsema over woningen die niet op een warmtenet zijn aan te sluiten. "Vooral voor mensen met een kleinere portemonnee. Het kost geld, maar het levert uiteindelijk ook geld op. Het Rijk staat aan de lat om over de brug te komen. Er moet boter bij de vis."

Draagvlak

Daarnaast moet de prijs van warmte worden losgekoppeld van de gasprijs, zegt Ritsema. "Voor warmte moet de kostprijs worden betaald en niet de gasprijs. Nu gaat je warmteprijs omhoog als de gasprijs stijgt, maar dan wordt verduurzaming afgestraft."

Woldring vindt het een goed idee. "Daarnaast worden die warmtenetten vaak aangeboden door één partij en is er niks te kiezen. Dus dit loskoppelen zou goed zijn. Ook voor het creëren van draagvlak. Dus dat we niet van alles moeten, maar dat er bepaalde vernieuwing gaat plaatsvinden."

Warmtepomp in plaats van warmtenet

Woldring zegt dat er slimmere oplossingen zijn voor de toekomst. "Denk aan groen gas en aan waterstofgas. En op de daken in Nederland kunnen nog veel zonnepanelen, zodat mensen hun eigen stroom opwekken op het dak. Als je vervolgens dat voor je verwarming om weet te zetten met een hybride warmtepomp, als aanvulling op je cv-ketel, dan is die cirkel heel snel rond te maken ."

"Als iedereen dat doet in Nederland, dan praat je over een reductie van aardgasgebruik van wel 50 procent. Zo'n hybride warmtepomp is een relatief kleine ingreep voor een woning, omdat het een aanvulling is op je cv. Niet een vervanging."