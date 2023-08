Voor de derde keer in korte tijd is een politicus vermoord in Ecuador. Waar komt het geweld opeens vandaan? Volgens experts heeft het te maken met de grote rol die Ecuador heeft gekregen in de drugshandel. Dat merken we ook in Nederland.

Eind juli werd de populaire burgemeester van de kuststad Manta gedood. Maar de grootste schok in Ecuador kwam vorige week woensdag, toen presidentskandidaat Fernano Villavicencio werd doorgeschoten. Gisteren kwam ook Pedro Briones, een lokale partijleider van de partij Revolución Ciudadana, om het leven bij een schietpartij.

Zwakke regering

"Ecuador beleeft momenteel zijn bloedigste tijdperk", liet de nationale leider van die partij, Luisa González, weten op X, voorheen Twitter. "We hebben dit te danken aan een door de maffia overgenomen staat." De moord op presidentskandidaat Villavicencio is opgeëist door drugskartels, partijen die hij regelmatig uitdaagde.

Het geweld is volgens experts een gevolg van de grote rol die Ecuador heeft gekregen in de internationale drugshandel. "Ecuador kent een zwakke regering, dus er is veel corruptie", legt criminoloog Shanna Mehlbaum uit. "En er zijn minder controles dan bijvoorbeeld in Colombia. Daarom is het aantrekkelijk om vanuit Ecuador drugs te verschepen."

Belangrijkste laadland

Een aanzienlijk deel van die drugs uit Ecuador komt aan in Nederland. In juli werd nog een partij van 8.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven, de grootste drugsvangst in ons land ooit. De harddrugs waren afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse land.

"Het is het belangrijkste laadland van cocaïne die naar Nederland verscheept wordt, om van daaruit weer naar de rest van Europa getransporteerd te worden", legt Mehlbaumn uit. Om hoeveel drugs het precies gaat, is niet bekend.

Samenwerking verstevigen

"We weten namelijk niet hoeveel er daar illegaal gesmokkeld wordt", zegt de criminoloog daarover. "Maar we weten wel dat ongeveer 30 procent van wat er in Nederland wordt aangetroffen in Ecuador verscheept is. Dus het staat wel bovenaan de lijst van landen die drugs naar Nederland smokkelen."

Volgens haar is Nederland daarom ook bezig om de samenwerking met Ecuador te verstevigen. "Dat is met Colombia ook gebeurd. Maar het is wel moeilijker, omdat Ecuador dus veel corruptie kent. Daarnaast kampen ze daar ook met capaciteitsproblemen", zegt ze. "Maar Nederland probeert het dus wel om steeds meer te doen."

Betrouwbare afspraken

Wat daarbij kan helpen is het opwerpen van barrières, zegt Mehlbaumn. "Door internationale afspraken te maken, door de havens beter te beveiligen. Nu is dat niet het geval in Ecuador, waardoor het ook nog relatief makkelijk is om in de haven zelf nog drugs bij een container te plaatsen."

In Colombia is het ook gelukt, zegt ze. "Nederland heeft toen heel veel geïnvesteerd in die samenwerking. De regering is daar ook stabieler geworden. En dat maakte het dus ook makkelijker om betrouwbare afspraken te maken."