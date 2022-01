Het verdubbelen van de brandstofprijzen in Kazachstan leidt deze week tot grote demonstraties in het land. 'Terroristen' noemt president Tokajev de mensen die protesteren, maar dat is volgens Lammert Bies onterecht. Hij woonde 15 jaar lang in Kazachstan.

Om de 'terroristen' te bestrijden, heeft president Kassim-Zjomart Tokajev de ordetroepen een 'license to kill' gegeven. Het baart veel Nederlanders met contacten in Kazachstan zorgen. Marc Broeren werkt er veel als kassenbouwer van het bedrijf Dalse, Lammert Bies is echtgenoot van een Kazachse vrouw. Beiden krijgen al de hele week nauwelijks contact met hun collega's en familie in Kazachstan.

Vreedzame demonstranten

Kazachstan werd de afgelopen 30 jaar geregeerd door Noersoeltan Nazarbajev. Na zijn aftreden in 2019 nam zijn bondgenoot Tokajev de leiding over, maar achter de schermen bepaalt Nazarbajev nog veel, vertelt Bies. "De oppositie krijgt nauwelijks een kans en wordt de mond gesnoerd. Vreedzaam demonstreren is al jaren niet mogelijk." Een bekend voorbeeld is de man die met een blanco protestbord op straat stond en hardhandig werd meegenomen door de politie.

Dat Tokajev de demonstreren terroristen noemt, vindt Bies heel erg. "Het zijn vreedzame demonstranten, maar iedereen die ook maar iets tegensputtert krijgt al het stempel van crimineel of erger." Activisten in het land treden normaal gesproken niet op de voorgrond. "Daar hoor je bijna niets van, dat kan zijn of omdat ze er niet zijn of omdat ze worden opgepakt. De kans is vrij groot."

Bron: AP De protesten in Kazachstan lopen flink uit de hand

De mond gesnoerd

"Ik heb heel kort contact gehad met mijn zwager. Maar sinds vanmorgen 11 uur ligt het internet weer helemaal plat." Marc Broeren heeft nog niemand van zijn collega's te pakken gekregen, maar maakt zich daar vooralsnog nog niet direct zorgen over.

"Dit doet de overheid nu eenmaal als er onlusten zijn. Het gebeurde 2 jaar geleden ook. En na een paar dagen herstellen ze de verbinding weer."

Grootste investeerder

Broeren vertelt hoe Nederland in Kazachstan aan het werk is om er de tuinbouw van de grond te krijgen. "Er is een heel consortium van bedrijven uit de Nederlandse tuinbouwsector aan het werk", vertelt Broeren. "Het land heeft 91 miljoen hectare onontgonnen grond. In de afgelopen 15 jaar hebben we 65 hectare aan tuinkassen in het land gebouwd. En dat is alleen nog maar het werk van ons bedrijf."

Na Italië is Nederland de grootste handelspartner van Kazachstan uit de Europese Unie. En met een bruto bedrag van ruim 60 miljard euro is Nederland de grootste buitenlandse investeerder in Kazachstan, met meer dan 800 joint ventures. Volgens de ambassade van Kazachstan bedroeg de directe buitenlandse investering vanuit Nederland meer dan 81 miljard dollar.

Een grote ontwikkeling

Broeren vindt dat Kazachstan zich de laatste 10 jaar ontzettend goed heeft ontwikkeld. "De van oorsprong nomadische maatschappij ontwikkelt zich na het tijdperk in de Sovjet-Unie nu razendsnel tot een welvarend en modern land, met een goede infrastructuur, fietspaden en koffiebarretjes. Ik ben blij dat we daar met onze investeringen een bijdrage aan kunnen leveren."

Het land is 65 keer zo groot als Nederland met 19 miljoen inwoner. Eigenlijk steunde de hele economie eerder op de inkomsten van olie, gas en uranium, vertelt Broeren. "De overheid probeert nu diversiteit in de economie aan te brengen. We helpen de Kazachen met biologische gewasbescherming en bouwen een hightech onderzoekscentrum."

Bron: EenVandaag Marc Broeren

Eigen komkommers

"Door de Nederlandse tuinkassen zijn de Kazachen zelfvoorzienend aan het worden. En dat is een goede ontwikkeling. Van oudsher werd eigenlijk alles geïmporteerd en ben je dus heel afhankelijk. Nu kunnen ze zelf komkommers, tomaten, aardbeien en hun eigen rozen verbouwen."

Dat de bevolking is gaan protesteren na de verdubbeling van de brandstofprijzen, begrijpt Broeren wel. "Een medewerker in een tuinkas verdient ongeveer 400 euro per maand, voor zo iemand is de brandstof niet meer te betalen. Ik vind het logisch dat je dan gaat demonstreren, dat zouden mensen in Italië of Duitsland ook doen."

Vooral te maken met rijken

Dat president Tokajev de ordetroepen op de demonstranten laat schieten, vindt Broeren minder logisch. "Maar ik wil daarover niet teveel zeggen. Ik houd me er bewust niet mee bezig, ik ben er voor de handel."

"Zelf merk ik weinig van de armoede en onderdrukking van minderheden. Maar ik heb natuurlijk vooral te maken met de door gas en olie rijk geworden bovenlaag. Dat zijn de investeerders die diversiteit zoeken in hun beleggingen en zien dat er in de tuinderij goed geld te verdienen is."

Brandstofprijzen de druppel

Lammert Bies heeft in de afgelopen 15 jaar juist wel meer in contact gestaan met het 'gewonere' deel van de bevolking. Hij woonde er met zijn Kazachse vrouw. De verhoging van de brandstofprijzen is niet de enige reden dat mensen nu zo massaal de straat op gaan, vertelt hij. "Het is wel de druppel."

Volgens Bies is de Kazachse bevolking al jaren ontevreden over het uitblijven van hervormingen. "Financieel zit Kazachstan al sinds 2008 in een financiële crisis. Veel mensen hebben torenhoge schulden omdat ze makkelijk aan kredieten konden komen. En ook de waardedaling van de Kazachstaanse munt, de tenge, helpt niet mee."

'Je weet wie op wie schiet'

Het geweld dat het politie-apparaat nu gebruikt, vindt Bies ongekend. "Ik heb dit niet meer gezien sinds de demonstraties in 1986. En dat was nog in de Sovjet-tijd. Het is heel onwerkelijk. Ik ben erg geschrokken van de beelden waarop je ziet dat er op straat geschoten wordt. Je weet wie op wie schiet."

Volgens Bies zijn veel Kazachen blij met de komst van de vredesmissie van de Veiligheidsverdragsorganisatie CSTO, die vandaag is geland. Het CSTO is een militair bondgenootschap van landen in Centraal-Azië, waaronder Rusland, de tegenhanger van de NAVO. "De meeste Kazachen willen dat de rust terugkeert. Als deze Russische hulp dat kan bewerkstelligen, zijn veel Kazachen daar niet per se tegen."