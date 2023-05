De 65-jarige Carla Jacobs is een zware hartpatiënt. Via een sensor in haar longslagader kan de cardioloog haar op afstand in de gaten kan houden. Dat geeft haar een veilig gevoel. "Het hoort bij mijn ochtendritueel."

"Ik heb op het randje van de dood gelegen." Carla Jacobs draait er niet omheen. 7 jaar geleden kreeg ze een zware hartaanval. Het gebeurde vroeg in de ochtend toen zij en haar man hun viskraam parkeerden op de markt in Rotterdam. "De aanhanger was net los van de auto en toen voelde dat ik niet goed werd. Ik liep terug naar de auto en daarna herinner ik me niets meer."

Paperclip

Wekenlang lag Carla in het ziekenhuis. Ze onderging een zware hartoperatie waarbij een stuk van haar hart werd weggehaald. Haar hart functioneert nu nog voor 18 procent, maar ze voelt zich goed. "Ik houd me strikt aan mijn dieet: weinig vocht en altijd zoutarm."

Een tijdje geleden werd ze gevraagd om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werd een sensor ter grootte van een paperclip aangebracht in haar longslagader. En die sensor heeft ze nog steeds. Elke ochtend gaat ze op een speciaal kussen liggen dat haar waarden doorgeeft aan de cardioloog. "Het hoort bij mijn ochtendritueel." Het geeft haar wel een veilig gevoel. "Maar ik ben er niet zo mee bezig hoor." En, zo vervolgt ze lachend: "Ik heb er een heilig vertrouwen in dat ik nog zeker 30 jaar heb."

Forse vermindering ziekenhuisopnamen

Cardioloog van het Erasmus MC Rotterdam, Jasper Brugts, startte het onderzoek waar Carla aan meedeed: thuismonitoring van hartpatiënten via een sensor in de longslagader. "We hebben een groep patiënten geselecteerd met ernstig hartfalen, die heel vaak in het ziekenhuis komen", vertelt Brugts.

Dagelijks krijgt hij hun waardes door via de sensor en het kussen vol meetapparatuur. Als de druk in de longslagader te hoog of te laag is, geeft het systeem een alarm en kan Brugts dus ingrijpen. "Dan bel ik de patiënt en zeg ik dat die meer moet drinken of juist plastabletten moet nemen."

Bron: EenVandaag Carla meet elke ochtend hoe het met haar hart gaat

Heilige graal

Uiteindelijk deden 348 patiënten uit 25 Nederlandse ziekenhuizen mee aan het onderzoek en de thuismonitoring blijkt zeer effectief. "De resultaten zijn spectaculair", stelt Brugts. "De kwaliteit van leven van de patiënten is verbeterd, mensen voelen zich veiliger en het aantal ziekenhuisopnames is met ruim 40 procent afgenomen." Het gerenommeerde medisch vakblad The Lancet publiceerde de resultaten dan ook.

Of het onderzoek verder wordt uitgerold is nog niet duidelijk. De resultaten zijn er wel naar. "Feit is dat de ziekenhuizen volliggen met dit soort patiënten", zegt Brugts. Via de sensor heeft de cardioloog dagelijks zicht op de druk in de longslagader en krijgt hij veel meer inzicht in de vochthuishouding. "Die is essentieel voor deze patiënten. Het is een heilige graal die we willen beïnvloeden. Eerder konden we dat nooit zien, alleen met een echo. Maar ik kan natuurlijk niet elke dag een echo laten maken."

Geruststellend

Carla voelt zich zo goed dat ze weer een dag in de week aan het werk gaat. "Ik mis de markt. Ik heb er echt zin in om weer in de viskraam te staan." Haar man Kok Jacobs kijkt daar ook naar uit. Het doet hem veel, vertelt hij licht geëmotioneerd. "Ik ben heel blij met de sensor. Ze heeft echt kantjeboord gelegen."

"Ik ben een aantal maanden thuis gebleven om voor haar te zorgen maar ja, als zelfstandige moet je op een gegeven moment toch weer aan het werk. Voor mij was dat de hel. Als ik haar belde en ze nam niet meteen op was ik meteen op van de zenuwen. De sensor werkt voor mij heel geruststellend. Ik vind het echt top dat ze op afstand in de gaten wordt gehouden. Het is een engeltje op mijn schouder."