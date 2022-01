Meer dan 15 miljard euro aan woningen in Nederland zijn de afgelopen 10 jaar opgekocht door grote investeerders. Zij verhuren de huizen dan weer. Moeten we dat wel willen? Het is niet zo erg, zegt Jerry Wijnen van de Makelaarsvereniging Amsterdam.

De opkoping van huizen gebeurt voornamelijk door Amerikaanse pensioenfondsen en verzekeraars, die de woningen dan weer verhuren. Dat blijkt uit onderzoek naar investeerders op de Europese woningmarkt, in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement.

Blackstone

De Amerikaanse firma Blackstone is een van de grootste huurbazen van de VS geworden. Het bedrijf verhuurt zo'n 117.000 woningen. "Het bedrijf heeft huizen opgekocht, opgeknapt en weer verhuurd. Ze zijn begonnen in 2008, toen veel huizen onderwater stonden. In Amerika kon je toen je huissleutel bij de bank inleveren en verdwijnen", vertelt Martens over het bedrijf. Sinds 2014/2015 zijn ze daarmee steeds verder naar Europa doorgetrokken, zegt Martens.

Blackstone kan moeiteloos switchen tussen verhuur en verkoop, vertelt ze. "Het zijn beleggers die doorgaans het vermogen van anderen beheren. Dus ze hebben ontzettend veel geld en kunnen daarom goed de markt onderzoeken en kunnen investeren. En ze hebben geduld. Ze kunnen veranderingen op de woningmarkt afwachten."

Gevolgen

Voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam Jerry Wijnen zegt dat het al die buitenlandse investeerders op onze woningmarkt niet zo'n probleem zijn voor kopers en verkopers. Het gebeurt ook al heel erg lang, zegt hij. "We hebben bijvoorbeeld heel veel Duitse investeerders gehad en die zijn ook weer weggaan. Ik heb er geen probleem mee dat die mensen zich op onze woningmarkt begeven, maar de vraag is wat ze dan met de woning doen."

Want de huurprijzen gaan vaak gigantisch omhoog als deze investeerders de huizen hebben opgeknapt en weer in de verhuur zetten. De huurprijzen in een straat kunnen dan enorm verschillen. "Als een woning is opgeknapt, gaat de huurprijs logischerwijs omhoog. Mensen die eerst 600 euro betaalden, gaan dan bijvoorbeeld richting 1500 euro."

Ook 'particuliere' investeerders

Maar kopen en verhuren gebeurt niet alleen door buitenlandse investeerders. "Er zijn ook mensen die geen pensioen hebben. Neem bijvoorbeeld drie tandartsen, die samen zeggen: zullen wij een pand kopen en verhuren?" Wijnen denkt dat die uiteindelijk dezelfde huurprijs zullen vragen als Blackstone zou doen. "Iemand die 100 euro kan krijgen, zal het niet voor 50 euro aanbieden."

Ondertussen verschillen de huurprijzen in bijvoorbeeld de Van Walbeeckstraat in Amsterdam-West enorm, vertelt een bewoner daar. Veel huizen zijn daar opgekocht door Blackstone, zo'n 32. "Ik zit hier voor 300 euro en woon hier al 50 jaar, maar ik weet dat dit huis iets verderop voor 2100 per maand weggaat", vertelt de bewoner.

Huurprijsbeleid

"Huur en koop heeft te maken met vraag en aanbod. Als we meer huizen toevoegen, gaat de prijs dalen. Zo simpel is het", zegt Wijnen als oplossing voor de stijgende huurprijzen. Wijnen vindt dat de wet moet aangepast moet worden, zodat huurprijzen niet zo ver door kunnen stijgen.

Daar kan onafhankelijk onderzoeker van de woningmarkt Maartje Martens zich ook in vinden. Ze vindt ook de investeerders zelf niet hét probleem. "Je moet nadenken over een huurprijsbeleid. Dus dat er een relatie komt tussen prijs en kwaliteit en dat het niet zo is zoals nu: wat een gek ervoor geeft."

'Helpen' bij problemen

Martens schrikt ook niet van het bedrag van 15 miljard euro aan woningen dat de afgelopen 10 jaar is opgekocht. "Ik denk dat we nog wel veel meer kunnen verwachten op dit terrein. Ook vanuit Duitsland en Scandinavië komen ze deze kant op, omdat ze geïnteresseerd zijn in onze woningen."

"Buitenlandse investeerders zijn nu langzaam kennis aan het werven over de woningmarkt. Zodra mensen in de problemen komen op de woningmarkt, omdat ze te grote risico's hebben genomen, zullen de investeerders meteen in actie komen om mensen te helpen, tussen aanhalingstekens, door de woningen op te kopen."