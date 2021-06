Voor de meesten een gruwel, voor Iris letterlijk de redding: het mondkapje. Door corona moest ze haar kattenhotel noodgedwongen sluiten. Maar ze schakelde om en begon een mondkapjesatelier.

Muilkorf, spatschermpje, mondmakser, lapje. Hoe je ze ook noemt, iedereen had er het afgelopen jaar wel een in zijn tas zitten. Vanaf morgen nemen we afscheid van het mondkapje. Reden voor euforie, maar voor Iris Nadine Bos ook een afscheid van haar mondkapjes-business.

Designermondkapjes

Bos runt een kattenhotel in Rotterdam. Dat liep prima, tot corona toesloeg. Mensen gingen niet op vakantie en er was dus geen reden om je kat naar het kattenhotel van Bos te brengen.

Bron: EenVandaag Iris Nadine

Het maken van de kleurrijke mondkapjes hielpen Bos financieel door de crisis. Haar kattenhotel werd een mondkapjesatelier. "Ik vond die blauwe mondkapjes maar saai, dus ik heb vrolijke stoffen ingeslagen en ben achter de naaimachine gekropen. Ook om het straatbeeld een beetje op te vrolijken", zegt de maker van de zogeheten designermondkapjes die breed aftrek vonden.

Kattenhotel kan nu weer open

Nu pakt ze haar zelfgemaakte mondkapjes weer in dozen. Ze heeft nog een voorraad, die ze op gaat bergen. "Tijdens de crisis liep het nog wel maar ik krijg nu eigenlijk geen bestellingen meer binnen. Het is nu echt voorbij", zegt ze.

Bron: EenVandaag Mondkapjes die Nadine Iris ontwierp

Echt teleurgesteld is ze niet. Met het loslaten van de regels moet het mondkapje af, maar kan haar kattenhotel weer open. "Het is jammer dat ik de naaimachine even opzij moet zetten, maar ik ben heel blij dat het kattenhotel weer wat meer reserveringen heeft."

Mondkapjesplicht in Israël weer ingevoerd

Toch is het nog niet helemaal zeker of Iris Nadine al afscheid móet nemen van de mondkapjesbusiness. Zo voerde Israël de mondkapjes plicht 10 dagen na de afschaffing weer in.

Het land grijpt terug op de mondkapjesplicht om de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus tegen te gaan. De israëliërs moeten in binnenruimtes weer een mondmasker gaan dragen.

Afscheid, maar voor hoe lang?

Het is een scenario dat ook zo maar weer voor Nederland kan gelden. Hoofd afdeling Klinische Epidemiologie Frits Rosendaal zegt dat we rekening moeten houden met het scenario dat ze weer op moeten. "Ik ben er voorstander van dat we de mondkapjes nu af zetten", zegt hij.

"Het aantal mensen dat besmet is gaat snel omlaag. De kans dat je tegenover iemand komt te zitten die corona heeft is steeds kleiner, dus ze kunnen wel af", legt hij uit. "Het is onzin om deze maatregel in stand te houden, omdat ze wellicht weer op moeten straks."

'Ik blijf ze zelf gewoon dragen'

Er op hopen doet ze het niet, maar het zou Iris Nadine de mogelijkheid geven alsnog van haar voorraad mondkapjes af te komen.

Maar ze verdwijnen sowieso niet helemaal bij haar. Zo blijft ze zelf na morgen de mondkapjes nog dragen. "Ik heb veel buitenlandse klanten die met hun kat komen. Je weet niet wat ze meenemen, ik wil geen risico nemen. En ach, ze zien er ook gezellig uit. Ik heb speciale mondkapjes met katten erop."