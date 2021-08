Door de komst van windmolenparken staat de toekomst van veel vissers in Nederland op het spel, zeggen honderden vissers die vandaag met hun kotters het IJsselmeer opgingen om te protesteren. "We zijn boos, van mij mag de hele Afsluitdijk wel in de brand."

"We worden overal benadeeld", zegt visser Gerard Boerdijk. Hij vaart al jaar en dag met zijn kotter over de Noordzee, maar nu wordt het uitoefenen van zijn droomvak steeds onzekerder. "Ze weten natuurlijk wel dat ze fout bezig zijn; de bodem wordt verwoest, ze rammen die palen er zo in. Een zeehond op 10 kilometer afstand krijgt nog hoofdpijn. En hoe meer windmolens, hoe minder ruimte voor ons om te vissen. Dan houdt het een keer op."

Vrezen voor de toekomst

Er doen vooral jonge vissers met een eigen bedrijf mee die vrezen voor hun toekomst. Want volgens Boerdijk gooien veel vissers het bijltje erbij neer. "Vroeger lag het water tot aan Texel vol met kotters, nu is de hele haven er leeg. Alle havens raken leeg, het is gewoon een drama."

"En dat terwijl vissers juist zoveel om de zee geven", zegt Boerdijk verontwaardigd. "Wij slopen de zee niet en richten al helemaal geen schade aan."

Bron: EenVandaag Vissers protesteren bij de Afsluitdijk waar een windmolenpark hun wateren inneemt

Dat kun je niet rijmen

Naast de windmolenparken is één van de pijnpunten de CO2-reductie die moet gaan plaatsvinden. Hiervoor moeten de dieselboten op termijn van het IJsselmeer verdwijnen.

"Wij mogen in 2023 geen CO2 meer uitstoten, dus honderd kotters moeten weg van het IJsselmeer. En dat terwijl er een miljoen auto's over de Afsluitdijk rijden. Dat kun je toch niet rijmen? Dat is toch niet eerlijk", zegt Boerdijk.

Bron: EenVandaag Protesterende vissers bij de Afsluitdijk

Waarschijnlijk helpt het niet

De waterpolitie was vandaag aanwezig om te controleren of de vissers niet te dicht rondom de windmolens varen, die nu nog in aanbouw zijn. "Maar we zijn erg tevreden over het verloop", zegt de officier van dienst. "De communicatie verliep erg prettig."

"Waarschijnlijk helpt dit protest niets", zegt Boerdijk. "We beginnen hier maar mee, maar eigenlijk mag van mij de hele Afsluitdijk wel in de brand."

Verduurzamen van de energie

Volgens gedeputeerde van de provincie Fryslan Klaas Fokkinga moet niet vergeten worden dat dit windpark een groot aandeel oplevert voor de opgave die Friesland heeft voor het verduurzamen van alle energiebronnen. "We moeten dus een juiste verdeling vinden van de ruimte voor ecologie, energie en visserij."

"Het Rijk probeert de gebieden dusdanig te verdelen", zegt Fokkinga. "En daarnaast wordt er naar juiste compensatie gezocht. We zijn in ieder geval bereid om met elkaar te spreken, dus zitten we ook mét de vissers bij overleggen. Zo hopen we samen tot oplossingen te komen."