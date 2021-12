Hij dacht dat in Europa een toekomst als profvoetballer op hem wachtte, maar niets bleek minder waar. Rakim* vluchtte uit Oeganda en werd in Nederland verkocht voor seks met mannen: "Je voelt je een voorwerp."

Het lijkt volgens de officiële cijfers bijna niet voor te komen: mannen die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. In 5 jaar kwamen bij de officiële instanties slechts 45 jongens in beeld. Maar het zijn er veel meer, blijkt uit het eerste grote landelijke onderzoek naar jongensprostitutie in Nederland. Het gaat vooral om Nederlandse jongens, maar ook om buitenlandse jongens die hier onder valse voorwendselen naartoe worden gehaald.

Uitgekleed en gekeurd

Ook Rakim maakte dat mee. Hij werd seksueel uitgebuit in Nederland, zonder dat instanties daarvan wisten. In november 2015 vluchtte hij vanuit Oeganda naar Italië. Hij was toen 17 jaar. Zijn droom: profvoetballer worden. Direct bij aankomst werd hij gekeurd door een groep Italiaanse mannen en moest hij zich uitkleden. Volgens de mannen om te kijken naar zijn fysieke toestand voor een voetbalcarrière.

Al snel bleek de situatie heel anders in elkaar te zitten. Rakim werd meegenomen en gedwongen tot seksuele handelingen met andere mannen. Als hij dat weigerde of zich verzette, werd hij mishandeld.

'Mensen denken dat je sterk bent'

De littekens van sigaretten die op zijn armen zijn uitgedrukt zijn nu nog zichtbaar. Uiteindelijk werd hij dagelijks verkocht voor prostitutie. Een uitweg zag hij niet: "Mensen denken dat je sterk bent als man. Ze vragen: waarom vocht je niet terug? Maar je wordt geestelijk een slaaf. Je bent een slachtoffer en denkt dat je dit verdient."

"Dat is ook wat ze je vertellen. Als zwarte man uit het buitenland spreek je de taal niet en kun je niemand vertrouwen. De enige die je hebt zijn de mensen die je mishandelen. Waar kan je dan naartoe?"

Bron: EenVandaag Rakim droomt nog altijd van een voetbalcarrière

Op transport naar Nederland

Na zijn tijd in Italië werd Rakim 'overgekocht'. Via een verborgen transport kwam hij in Nederland terecht. In Amsterdam werd hij in een klein kamertje gezet in een gang met meerdere deuren. Uit andere kamers hoorde hij het geschreeuw van andere mannen.

Ook in Amsterdam werd Rakim vastgehouden en gedwongen tot prostitutie met mannen. Daarbij werd veel geweld gebruikt en werd hij bespot, geslagen en vernederd. "De mannen die langskomen zijn deftig en dragen pakken. Het zijn mensen waar je het niet van verwacht. Ze komen daar omdat ze dorst hebben en jij bent het water."

Hulp uit onverwachte hoek

Zijn mensenhandelaren maakten hem duidelijk dat hij buiten geen schijn van kans zou hebben. "Ze zorgen dat je je waardeloos voelt. Je leven hangt van hen af. Zo krijgen ze je te pakken. "Door het voortdurende misbruik ging Rakim geestelijk kapot: "Je voelt je een voorwerp. Mensen komen je kopen om te gebruiken. Ik voelde me zo smerig. Dit was niet het leven waar ik van droomde."

Na maanden van misbruik kwam er uit onverwachte hoek hulp: een klant die Rakim vaker bezocht, vertelde hem dat hij in Nederland was en moedigde hem aan om te ontsnappen. Met zijn hulp lukte het Rakim om vrij te komen, waarna hij zich in 2016 in het asielzoekerscentrum in Ter Apel meldde.

Asielprocedure

Rakim startte daar een asielprocedure om in Nederland te mogen blijven. Via Ter Apel werd hij naar Echt verplaatst, waar zijn leven weer wat kleur kreeg. Hij ging vaak kijken bij de plaatselijke voetbalclub, waar hem werd aangeboden om zijn voetbaltalent te laten zien en waar hij mee mocht trainen. Een aanbod van een professionele club moest hij laten lopen, omdat hij nog geen verblijfsvergunning had.

Asiel in Nederland kreeg hij toen ook niet. Omdat Rakim eerst in Italië werd geregistreerd zou hij naar dat land worden teruggestuurd om daar asiel aan te vragen. Omdat hij absoluut niet terug wilde, vluchtte Rakim weg uit het azc.

'Eindelijk voelde ik me belangrijk'

Hij gaat naar Eindhoven. Daar zwierf Rakim rond zonder eten, geld, toegang tot medische zorg of opvang. Bij een rondgang in de stad door expertisecentrum mensenhandel Lumens kwam hij begin 2018 in beeld. "Eindelijk voelde ik me belangrijk en hoorde ik dat ik nut had."

"Door alles wat was gebeurd, voelde ik me nutteloos, vies, alsof ik niets was. Maar eindelijk wist ik dat ik niet alleen was. Ik kreeg een thuis en er werd voor me gevochten."

Helpen als ervaringsdeskundige

Een nieuwe aanvraag om toch een verblijfsvergunning te krijgen werd alsnog afgewezen. Toch kreeg hij met hulp van Lumens na een hoger beroep alsnog asiel in Nederland, omdat de rechter bewezen vond dat hij slachtoffer is van seksuele uitbuiting. Als ervaringsdeskundige werkt hij nu voor het expertisecentrum en helpt hij anderen. "Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik anderen help die in zo'n situatie zitten als ik."

"Ik zoek contact met jongens die hulp nodig hebben en slachtoffer kunnen worden. Zo hoeven zij dit niet ook mee te maken."

*De echte naam van Rakim is bij de redactie bekend.