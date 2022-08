Joop Lambregts zat bijna 3,5 jaar in Dordrecht vast in de gevangenis. Na zijn vrijlating dacht hij door de gemeente te worden geholpen aan woonruimte, maar er bleek niets geregeld te zijn. En daar is Lambregts het niet mee eens: "Het is van de zotten."

Uit protest ging hij 2 weken geleden met een tent naast de gevangenis wonen. En vanaf maandag gaat Lambregts ook in hongerstaking. "Het enige wat ik doe, is drinken."

Tweede kans

Nadat hij werd veroordeeld voor diefstal met geweld, moest Lambregts zijn celstraf uitzitten in de Penitiaire Inrichting (PI) Dordrecht. Nu hij weer vrij is, is hij van plan zijn leven te beteren. Maar zijn frisse start is geen gemakkelijke.

Ondanks dat hij al sinds 2020 zoekende is en zijn hele re-intergatietraject heeft gewijd aan het vinden van onderdak, ontbreekt een woning nog altijd. "Maar dat onderdak heb je wel voor diverse dingen nodig", vertelt hij. Zo is het lastig om te werken zonder het comfort van een huis en is een woonplaats ook een vereiste voor een zorgverzekering.

Van kastje naar de muur

Omdat zijn pogingen om onderdak te vinden tot nu toe niet geslaagd zijn, slaapt hij al 14 dagen in een klein iglotentje naast de gevangenis. "Maar echt comfortabel met deze temperaturen is het natuurlijk niet, want 's middags loopt de temperatuur in het tentje op tot ruim boven de 50 graden."

Geen houdbare situatie en Lambregts wil dan ook graag weg, maar momenteel wordt hij naar eigen zeggen van kastje naar de muur gestuurd. "Het enige wat er nu gebeurt, is dat Dordrecht naar de PI wijst, de PI weer terug naar Dordrecht, Dordrecht vervolgens weer naar een andere gemeente."

'Ik krijg alleen maar tegenwerking'

Volgens Lambregts laat de gemeente niks van zich horen. "Het contact is altijd eenzijdig", zegt hij. Lambregts heeft het idee dat zijn situatie anders wordt beoordeeld omdat hij ex-gedetineerde is. "Als er een vluchteling in een tentje moet slapen in Ter Apel staat heel de wereld op zijn kop."

Naar eigen zeggen zou hij makkelijk het criminele pad op kunnen gaan, maar kiest hij er heel bewust voor zijn plek in de maatschappij terug te vinden. "Ik wil mijn best doen om mijn plek weer terug in de maatschappij en ik krijg alleen maar tegenwerking."

Leger des Heils

De Gemeente Dordrecht geeft aan dat Lambregts zeker wat is aangeboden: hij kan onderdak vinden bij het Leger des Heils. Maar een woning hebben ze niet voor hem. Dat aanbod weigert Lambregts, om dezelfde reden dat hij ook niet op de bank wil slapen bij kennissen.

"Nu heb ik een acute situatie. Meld ik me vanavond bij het Leger des Heils, is de acute situatie weg, want dan heb ik namelijk onderdak. Dat is hetgeen wat Dordrecht wil."

'Ik wil gewoon onderdak'

Lambregts ziet dan ook geen nadere uitweg dan voet bij stuk te houden. "Ik wil gewoon onderdak, dat ik mijn leven op kan pakken. Maar ik ga niet bij het Leger des Heils slapen, dan trekt helemaal iedereen zijn handen ervan af."

Zolang er geen woning is, blijft Lambregts dus in zijn tent naast de PI. "Al wordt het het 20 graden onder nul, ik blijf hier gewoon zitten."