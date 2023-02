Ger Warink uit Loppersum is al meer dan 20 jaar elke dag bezig met de schade aan zijn huis die is veroorzaakt door de aardbevingen. Vanuit zijn tijdelijke huis kreeg hij deze week al het nieuws mee, waaronder de uitkomst van de parlementaire enquête.

"Ze zijn nu aan het slopen en ontmantelen", vertelt Warink als hij bij zijn huis staat. Althans, wat er nog van over is: in het woon-winkelpand aan de Laagstraat staan alleen de muren nog en daar is bijna alles mee gezegd. De kosten? "Dit gaat richting de 6 nullen."

Al dertig jaar ellende

De presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie vrijdag had zelfs even fysieke gevolgen voor Warink. "Als ik hem (Tweede Kamerlid Tom van der Lee, red.) zo hoor spreken, gaat m'n hart gewoon uit ritme. Je stuurt er zelf niet naartoe, maar je lichaam reageert er wel op."

De getrokken conclusies zijn duidelijk, maar voor de getroffen Groninger gaat het vooral om wat er nu met de bevindingen gedaan wordt. "Het vertrouwen is heel ver weg", zegt Warink. "Bij ons is de bouw dan nu begonnen, maar deze ellende heeft mijn leven vanaf 1991 gedomineerd."

Ook immateriële schade

Hij gaat er vanuit dat dat verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw nu het maximale doet wat mogelijk is. "Het debat komt en dan gaan we kijken wat voor gevolgen dat heeft. En óf het gevolgen heeft."

Het gaat in de discussie over de afhandeling van van de bevingsschade veel over materiële schade, maar volgens Warink moeten we de immateriële schade zeker niet vergeten. "Die is haast niet meer recht te breien. Dit heeft geestelijk ook gevolgen voor Groningers."

'De staat is de schuldige'

Zijn conclusie na deze week? "De overheid moet nu alle remmen losgooien en het oplossen. "Compenseren wat het kost. En geen vragen stellen over schuld, want de staat is de schuldige. Laat ons niet steeds voor de rechtbank verschijnen om te bewijzen dat de schade wel of niet is ontstaan door aardbevingen. Die zijn namelijk gewoon ontstaan door bodemdaling als gevolg van gaswinning."

Warink wijst er tot slot op dat 'sommige schade niet meer op te lossen is'. De Groninger heeft het dan over zijn overleden vader: "Er zijn mensen die hebben bij leven niet meer meegemaakt dat dit opgelost wordt."