Het boek 'Allerlei Ontucht' van Drs. P is ineens veelbesproken. De Taalstaat op NPO Radio 1 besteedde aandacht aan de herpublicatie. De uitgever las passages voor, waardoor organisatie Free a Girl de zender betichtte van het promoten van kinderporno.

Het boek is een erotische parodie, geschreven in de 'kindertaal' van Ot en Sien. 50 jaar na publicatie wordt het boek opnieuw gedrukt. In de voorgelezen passages wordt onder meer beschreven hoe een jong meisje thuiskomt. Ze is laat voor het eten, omdat ze heeft getippeld. Haar vader en moeder vinden dat volstrekt normaal, en praten over wat ze die dag heeft meegemaakt.

Een van de meest obscure werken van Drs. P

Frank Fabian van Keeren is dichter, docent Nederlands en groot kenner van P's oeuvre. Hij vindt dat er in de kritiek op het boek te weinig naar de context wordt gekeken. Maar, erkent hij ook, dit boekje is wel één van de meest obscure werken van P.

"Ik weet niet of er anders werd gedacht over pedofilie in 1971, we kwamen immers wel net uit de sixties. Maar als je stukken uit dit boek leest is het wel dusdanig pervers dat het ook in die tijd niet schouderophalend aan mensen voorbij ging."

Frank Fabian van Keeren over de ophef rond 'Allerlei Ontucht' van Drs. P

Maar 300 boeken

Maar dat dit boek kinderporno zou promoten is volgens hem onzin. "Drs. P heeft ook de Dodenrit geschreven, waar hij samen met z'n vrouw z'n kinderen één voor één voedt aan hongerige wolven, om zo te overleven. Dat is toch ook geen aanzet tot kindermoord?"

De ophef wekt volgens hem ook de indruk dat het boek massaal te koop is. "Maar de nieuwe uitgave zijn 300 boeken, voor verzamelaars van P's werk. Het is echt niet zo dat het boek morgen in de boekhandel ligt. Hij is inmiddels ook al niet meer te verkrijgen."

'Overduidelijk satirisch'

De Taalstaat heeft gereageerd op de rel en zegt dat het boekje "overduidelijk satirisch" is. "Als we op welke manier dan ook de indruk hebben gewekt pedofilie goed te keuren en zelfs te promoten door aandacht te besteden aan dit boekje, dan spijt ons dat enorm. Het is natuurlijk onze bedoeling nooit geweest om mensen te kwetsen", schrijft de redactie.