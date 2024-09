Het kabinet-Schoof presenteert zich als een ander soort kabinet dan haar voorgangers. Maar voor Prinsjesdag zal dat weinig gevolgen hebben, zegt politiek commentator Joost Vullings. "Vandaag een feestdag, morgen het politieke gevecht."

Optredens van populaire artiesten, theater en foodtrucks. En ook: meer contact tussen leden van het koningshuis, de politiek en het publiek. Prinsjesdag moet er anders uit gaan zien, het moet meer een echte feestdag worden, bleek afgelopen april toen daar plannen voor naar buiten kwamen. Er komen namelijk steeds minder mensen af op de start van het parlementaire jaar op de derde dinsdag van september.

Zoals we gewend zijn

Inmiddels is duidelijk dat we weinig van deze ambitieuze plannen dit jaar al gaan zien. Prinsjesdag ziet er vandaag grotendeels hetzelfde uit als we gewend zijn. Denk aan de traditionele rijtoer van de koning, koningin en de prinsessen door Den Haag, het uitspreken van de Troonrede door koning Willem-Alexander en de overhandiging van het koffertje met daarin de Miljoenennota door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer.

Ook inhoudelijk zal Prinsjesdag niet veel verschillen van eerdere edities, denkt politiek commentator Joost Vullings, die in zijn rol als journalist al zo'n 25 edities meemaakte. Dit ondanks dat het kabinet-Schoof zich presenteert als 'extraparlementair' en daarmee 'anders dan voorgaande kabinetten' en afgelopen vrijdag een 'regeerprogramma' presenteerde in plaats van het bekendere regeerakkoord.

Bekijk ook Van hoofdlijnenakkoord naar regeerprogramma: waarom dit kabinet het anders doet dan normaal

'Prinsjesdag is een a-politieke dag'

Hoewel dit kabinet anders zegt te zijn, valt dat in werkelijkheid wel mee, zegt Vullings. "Zelfs áls ze het extraparlementaire hadden ingevuld volgens de definitie, had je daar tijdens Prinsjesdag niet per se iets van gemerkt."

Dat heeft volgens hem ermee te maken dat deze dag vooral een ceremoniële functie heeft. "Het klinkt misschien gek, maar Prinsjesdag is eigenlijk best een a-politieke dag. Op een paar punten na zijn de plannen die worden gepresenteerd al naar de pers gelekt, dus veel nieuws komt er niet naar buiten. Voor fracties is het daarom vooral een feestdag, met gebak in de fractiekamers, fractieleden die een gast mogen meenemen en zich opdoffen."

Verhaal niet anders

De Troonrede, die gaat over het regeringsbeleid van het komend jaar en die wordt geschreven door de ministers, zal niet veel verschillen van eerdere edities, volgens Vullings.

Hij vertelt dat de Troonrede een vast stramien heeft: een verhaal waarin je elementen hoort terugkomen die je al hebt kunnen lezen in het regeerprogramma. "Het beleid is rechtser dan voorgaande jaren, maar dat maakt niet dat het verhaal ineens helemaal anders is."

Algemene Politieke Beschouwing veel interessanter

Wat de koning in elk geval zal noemen? "Dat dit een kabinet is dat zich inzet voor vrijheid. Dat migratie zwaar drukt op de samenleving. Dat de overheid er moet zijn voor iedereen, dat bestaanszekerheid een belangrijk thema is, maar dat het financieel ook onzekere tijden zijn, dus dat de hand een beetje op de knip gehouden moet worden. Zo'n verhaal verwacht ik", zegt de politiek commentator.

Eigenlijk zijn de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP), morgen, politiek gezien veel interessanter, vindt Vullings. "Dat is de eerste dag dat de Tweede Kamer bij elkaar komt. Dan debatteren de fractieleiders met de oppositie over de hoofdpunten van de kabinetsplannen en ontstaat het politieke gevecht pas echt."