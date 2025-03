Het opschorten van alle militaire steun aan Oekraïne door de Amerikaanse president Donald Trump veroorzaakt een schok in alle Europese hoofdsteden. Ook in politiek Den Haag komt het nieuws hard aan. Vijf vragen aan politiek commentator Joost Vullings.

De verhoudingen in de wereld lijken snel te veranderen, en ook in Den Haag heeft dat invloed. "Er hangt een aparte sfeer", merkt Vullings op.

1. EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat we 'in gevaarlijke tijden leven'. Is dat ook het gevoel in de Tweede Kamer?

"Eigenlijk wel", vertelt Vullings. "De meeste partijleiders in Den Haag hebben toch al een zekere leeftijd en zijn opgegroeid met het idee dat de Amerikanen onze vrienden zijn, een bondgenoot die Europa uiteindelijk altijd helpt."

"Veel politici voelen zich in de steek gelaten, daar is verwarring over. Frans Timmermans, partijleider van GroenLinks-PvdA, zegt zelfs dat het een groot gevoel van onveiligheid geeft."

2. De coalitie lijkt verdeeld over hoeveel militaire steun aan Oekraïne moet worden gegeven. Wat zegt het hoofdlijnenakkoord hierover?

In het hoofdlijnenakkoord staat het heel duidelijk, weet Vullings. "Daar staat dat Nederland Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel blijft steunen tegen de Russische agressie. En dan staat er ook nog eens 'onverminderd'."

Hij gaat verder: "Dan denk je: daar kan weinig onenigheid over zijn, maar het zit 'm natuurlijk in het woordje 'militair'. Tot nu toe ging dat over het zenden van wapens en geld, maar inmiddels gaat het over de eventuele mogelijkheid om troepen te sturen."

3. Is het sturen van troepen naar Oekraïne potentieel een groot gevaar voor de coalitie?

Het is echt het springende punt in de coalitie, vertelt de politiek commentator. "PVV-leider Geert Wilders heeft eerder al gezegd dat hij dat absoluut niet wil."

"Je ziet nu eigenlijk dat iedereen blij is dat deze keuze nog niet gemaakt hoeft te worden. Iedereen duwt het besluit voor zich uit omdat het op dit moment nog niet concreet speelt", legt Vullings uit.

4. Sinds de ruzie tussen Donald Trump en Volodymyr Zelensky lijkt de wereld veranderd. Hoe kijkt PVV-leider Geert Wilders daar tegenaan?

"Hij wil de-escaleren, de Amerikanen er weer bij betrekken en ervoor zorgen dat alle partijen weer aan tafel gaan. Dat is een analyse die premier Dick Schoof vandaag ook maakte, een analyse die ook Frans Timmermans maakt: uiteindelijk hebben we Amerika nodig voor onze veiligheid maar ook om vrede te bereiken in Oekraïne."

Hij gaat verder: "Ineens klinkt Wilders nu weer als andere politieke leiders in het midden. Voor mij als waarnemer wel heel bijzonder om te zien."

5. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer over de oorlog in Oekraïne. Wat verwacht jij daarvan?

"Het allergrootste probleem, het sturen van troepen, kunnen ze nog voor zich uitschuiven. Maar het zal bijvoorbeeld ook gaan over de financiering. Europa heeft een miljardenplan gepresenteerd om Europa te herbewapenen. Het gaat dan over Eurobonds. Eigenlijk is Nederland altijd daar tegen geweest omdat lenen op de kapitaalmarkt met landen als Italië en Griekenland meer geld kost."

"Maar ik hoorde bijvoorbeeld bij het CDA al dat ze aan het schuiven zijn, dus het kan best zijn dat Nederland het verzet daartegen opgeeft voor het grotere doel: herbewapening van Europa", sluit hij af.