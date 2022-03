Voor de meesten zit de werkweek er weer op. Voordat je naar huis gaat nog even bijkomen en napraten met collega's, met een koud biertje of glaasje wijn erbij. Maar: dat is illegaal, zegt de gemeente Apeldoorn. Advocaten denken daar iets anders over.

Meerdere bedrijven in die stad kregen een officiële waarschuwing en kunnen een boete krijgen van duizenden euro's. Ook kapper Willy Gout: "Er kwamen handhavers aan de deur die constateerden dat we aan het drinken waren. Twee weken later kregen we de brief met een dwangsom, voor als we nog eens betrapt worden op een borrel."

Kapsalon gesloten

Bizar, vindt Gout, want er waren geen klanten bij en de zaak was al dicht. Twee belangrijke twistpunten, zegt ook advocaat Ernst-Jan van der Velde van Hoens & Souren Advocaten.

"In de alcoholwet staat dat je zonder vergunning geen alcohol aan publiek mag schenken", zegt hij. "Maar valt personeel onder publiek? Is een ruimte eigenlijk nog wel publiek als het buiten openingstijden is?"

Bekijk ook Thuiswerkers mogen weer naar kantoor en daar zijn veruit de meesten blij mee

Strikte toepassing

Volgens advocaat Errol Opering van Advocaten van Oranje is de alcoholwet ook helemaal niet bedoeld voor een drankje na het werk. "Bij een strikte toepassing van de wet zou je kunnen zeggen dat vrijdagmiddagborrels niet zijn toegestaan, maar die wet is er eigenlijk om te zorgen dat klanten niet worden gestimuleerd om alcohol te drinken."

Dat is wat anders dan de werknemers, zegt hij. "Als je klaar bent met je werk en de klanten zijn er niet meer, kan je best met collega's een biertje nuttigen om de dag af te sluiten."

Flauwekul

Volgens de advocaten hoeven we dan ook niet bang te zijn dat we nooit meer mogen borrelen op het werk. "Het is een belangrijk onderdeel van de samenleving, dat heeft niet meteen iets te maken met alcoholmisbruik", zegt Van der Velde.

"Zeker na de afgelopen jaren is het belangrijk om weer gezellig met collega's bij elkaar te zijn," zegt hij. Hij vindt waarschuwingen en boetes dan ook disproportioneel.

Ondernemer krijgt gelijk

In een vergelijkbare situatie die voor de rechter kwam, kreeg een ondernemer gelijk. Want, zo zei de rechter, je mag best alcohol op voorraad hebben, als het voor eigen gebruik is. Ook als het in een publiek toegankelijke ruimte is.

"Ik vind het echt flauwekul wat de gemeente Apeldoorn doet", zegt Opering. Iedereen met een boete mag zich bij mij melden, dan ga ik graag in bezwaar."