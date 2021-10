Een fout maken op het werk die grote gevolgen heeft: het kan iedereen overkomen. Maar wat doet zo'n fout met je en hoe kun je er het beste mee omgaan? "Voor jezelf is het het beste om schuld te bekennen en je fout op te lossen."

Een 'gevolg van menselijk falen' was het, de storing afgelopen week bij Facebook, Instagram en Whatsapp. Of het een fout was van een team of een enkeling is niet bekend, maar op kleinere schaal overkomt het veel werknemers: een fout maken die het hele bedrijf raakt. Arbeidspsycholoog Tosca Gort adviseert er zo snel en open mogelijk mee voor de dag te komen. Voor het bedrijf, maar zeker ook voor jezelf.

Fysieke reactie

"Je hart gaat sneller kloppen, je krijgt een adrenalinekick, er ontstaan blosjes op je wangen. Het is best wel een fysiek heftige reactie." Zo omschrijft arbeidspsychologe Tosca Gort het gevoel dat waarschijnlijk iedereen wel herkent bij het maken van een fout op het werk.

Allereerst is er een fysieke reactie, en dan volgt het hoofd. "Dan komen de gedachten, moet je hoofd het gaan verwerken. Je stelt jezelf de vraag: wil ik het toegeven, of niet?"

Schuld bekennen

Het antwoord van Gort is glashelder: toegeven die fout! "Om in het reine te komen met jezelf, is het het beste om schuld te bekennen, je fout op te lossen en verder te gaan."

De arbeidspsycholoog vindt het vreemd dat er in bepaalde werksituaties geen fouten gemaakt mógen worden. "In de politiek zie je dat bijvoorbeeld vaak, dat je een fout niet kan herstellen en het einde verhaal is. Ik vind dat niet in verhouding."

'Niet-waarheid-strategie'

Het lijkt voor de hand te liggen, je fout direct bekennen, maar toch zijn er heel veel mensen die kiezen voor wat Gort de 'niet-waarheid-strategie' noemt. "Dat doen ze voor zichzelf of onder druk van de groep. Maar dan blijkt vaak dat mensen er psychologisch gezien last van krijgen. Dat zet ontzettend veel druk."

Sommige mensen hebben ook helemaal niet door dat ze het doen, via een soort van leugentjes voor bestwil, weet Gort. "Ze gaan niet in gesprek of durven het gesprek met zichzelf niet aan te gaan. Maar de ervaring leert dat, als je dat gesprek wél aangaat, je sterker wordt, meer kan hebben en krachtiger en succesvoller bent. Dat het een hele fijne eigenschap is om aan te leren."

Angstcultuur

Een angstcultuur op de werkvloer kan ook een reden zijn om een fout maar niet toe te geven. Toch is het juist dan verstandig dat wel te doen, adviseert Gort. "Op het moment dat je in een angstcultuur werkt, kun je zeggen: ik ben sterker dan deze angstcultuur, ik ga het wel doen."

Maar dan moet je dus wel eerst met jezelf in het reine komen, benadrukt ze. "Dat je zegt: het maakt niet uit wat de gevolgen zijn, ik aanvaard de consequenties van mijn fout. De kans dat het dan goedkomt is er dan nog steeds. En komt het niet goed, dan kun je in elk geval jezelf in de spiegel aankijken."

Gelijk oplossen

Persoonlijke integriteit blijft wat Gort betreft het belangrijkst. "Als het een klein foutje is en je herstelt het gelijk, dan hoef je ook niet meteen een bedrijfsbrede mea culpa te versturen."

En waarom zou het bedrijf niet ook gewoon profiteren van jouw fout, vraagt ze zich af? "Als je een grote fout in de administratie hebt gemaakt, waardoor het bedrijf bijvoorbeeld failliet had kunnen gaan, dan is het fijn als je het vindt, vervolgens oplost, maar dat ook meldt. Die fout kan dan niet nog een keer gemaakt worden."