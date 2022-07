Geen passende laatste rustplaats kunnen vinden, omdat een klassiek graf niet past bij je geloof. Een hoop moslims worden na hun dood daarom gerepatrieerd. Mustapha Ouarani vond dat het anders moest en zorgde zelf voor islamitische natuurgraven.

5 jaar waren Ouarani en zijn compagnon ermee bezig, maar nu is het dan zover. Een deel van de natuurbegraafplaats Eygelshof in Zuid-Limburg is gereserveerd voor moslims.

Op zoek naar eeuwige rust

"In 2017 kwam ik hier op bezoek met mijn vrouw", vertelt Ouarani over begraafplaats Eygelshof. "Toen kwam er vanuit onze eigen behoefte de vraag: waar kunnen we eigenlijk begraven worden in Nederland als moslims? En dan op een wijze die binnen het geloof past?"

Nederland telt talloze begraafplaatsen, maar die zijn niet allemaal geschikt. "Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn ook islamitische grafakkers aanwezig, maar die zijn niet voor eeuwig." En eeuwige rust is een heel belangrijk aspect van het islamitische graf, net zoals het teruggeven van het lichaam aan de aarde. "We gaan uit van soberheid, een stukje opgaan in de natuur."

Binnen 24 uur begraven

Een deel van de moslimgemeenschap in Nederland kiest volgens Ouarani op dit moment nog voor repatriëring. "Terwijl je binnen het geloof eigenlijk binnen 24 uur begraven zou moeten worden. Dus dat is eigenlijk innerlijk tegenstrijdig met je geloof."

De coronapandemie was een katalysator, vertelt Ouarani. Mensen konden tijdens de lockdowns niet begraven worden in het land van herkomst. "Mensen die geen repatriëringsverzekering hebben, lagen soms in Frankrijk wekenlang in koelcellen. Dat is niet te verantwoorden."

'Sluitstuk van het leven hier'

In Nederland is er volgens Ouarani regelmatig discussie over repatriëren. Mensen vragen zich af waarom moslims terugkeren naar het land van herkomst en of repatriëren wel goed is voor het milieu, vertelt hij.

"Nu hebben we iets wat gewoon een sluitstuk is van het leven hier." Want als je in Nederland leeft, wil je ook de mogelijkheid hebben om hier te worden begraven. "We maken ook onderdeel uit van deze maatschappij."

Begraven bij familie

Inmiddels zijn er tussen de 350 en 370 graven gereserveerd. Maar Ouarani denkt niet dat deze plekken snel allemaal vervuld zullen zijn.

"Ik denk persoonlijk dat het wat tijd nodig heeft, omdat de Nederlandse moslims nog gewend zijn aan het klassieke model, bij de gemeentelijk begraafplaats", zegt hij. "Daar ligt natuurlijk ook al familie begraven. Dus ik denk dat we het vooral moeten hebben van de nieuwe generatie die hier nog niet begraven is."

'Plek waar mijn kinderen me kunnen opzoeken'

Zelf heeft Ouarani al wel een plek uitgezocht als eeuwige rustplaats, vlakbij een kersenboom. "Ik ben in die zin trots op mezelf dat we het hebben doorgepakt", vertelt hij. "En misschien is het egoïstisch, maar ik heb nu ook een plek waar ik begraven kan worden, waar mijn kinderen me ook kunnen opzoeken."

De wetenschap dat er een plek is voor hem na zijn dood, geeft Ouarani rust. "Ik denk dat je wel op een rustige manier je ogen dicht kunt doen als het moment komt."