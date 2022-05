2625 boze inwoners uit Westzaan tekenden een petitie tegen de dreigende sluiting van de begraafplaats in hun dorp. De gemeente Zaanstad komt geld tekort en wil maar liefst drie van de acht begraafplaatsen sluiten. En dat sluiten gebeurt ook landelijk.

Bij veel Westzaners is de woede groot. Veel van hen hebben daar dierbaren liggen in familiegraven en willen niet dat de begraafplaats dichtgaat.

Families en generaties

"Er is een petitie gestart om deze begraafplaatsen te behouden", zegt Ingrid Jahn van de commissie Dorpscontact Westzaan. Dat deed zij samen met Rina Schenk, bestuurslid van de Westzaanse Gemeenschap. "Mijn grootste bezwaar is dat je iemands laatste rustplaats laat voor wat het is, dat is zo emotioneel voor mensen."

"Mensen komen bij ons om hun verhaal te vertellen, en dat voel ik dan ook echt. Hele generaties en families liggen hier", zegt Ingrid. "Daar zijn wij dus voor in de bres gesprongen."

Minder begraven, meer cremeren

De gemeente Zaanstad heeft acht begraafplaatsen en daar moeten er drie van sluiten. In de dorpen Westzaan, Zaandijk en Wormerveer. De reden is geld. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van de begraafplaatsen omdat het aantal begravingen al jaren daalt.

Zo waren er in 2008 nog 325 begravingen in Zaanstad. In 2021 is dit afgenomen naar 200 begravingen, terwijl het aantal sterfgevallen steeg door het coronavirus. Als mensen minder worden begraven, dalen de inkomsten voor de gemeente. Maar de kosten voor onderhoud van de begraafplaatsen stijgen wel.

Aantallen lopen terug

En daarmee is een financieel tekort op de exploitatie ontstaan voor Zaanstad van zo'n 100.000 euro per jaar. Elk jaar moet Zaanstad er een ton bijleggen. Dat moet anders volgens wethouder Gerard Slegers (CDA) van Zaanstad.

"Als je kijkt naar Westzaan, het afgelopen jaar zijn daar 30 mensen begraven. Op de andere twee begraafplaatsen die we willen sluiten, zitten we op 20 mensen die daar begraven worden. In de aantallen zie je het gewoon verder teruglopen."

Landelijke trend

Wat zich afspeelt in Zaanstad gebeurt in het hele land. In totaal telt Nederland zo'n 4400 begraafplaatsen, maar elk jaar sluiten er een paar noodgedwongen. Dat komt dus omdat er meer gekozen wordt voor crematie. Zo'n 66 procent van de mensen maakt die keuze. En dat percentage zal de komende jaren alleen maar groeien, verwachten deskundigen.

Daarom wil de gemeente Zaanstad klaar zijn voor de toekomst en het begraven concentreren op drie plaatsen. "We zien die trend van andere alternatieven ook in Zaanstad", zegt Slegers. "Van de overledenen wordt 10 tot 15 procent begraven en de rest gecremeerd. Daarom lopen de kosten zo op." Dat argument is volgens Ingrid Jahn niet goed genoeg. "Geld mag geen rol spelen in dit soort zaken."

Stop op nieuwe graven

Het sluiten van een begraafplaats is een langdurig proces. De begraafplaatsen in de Zaanse dorpen Wormerveer, Zaandijk en Westzaan zullen over 40 tot 50 jaar sluiten. Een eerste stap daartoe is dat de gemeente geen nieuwe graven meer uitgeeft op deze begraafplaatsen. Nabestaanden die grafrechten hebben op deze begraafplaatsen behouden het recht om een bijzetting te doen of om het grafrecht te verlengen.

Wanneer er 10 jaar geen begravingen meer hebben plaatsgevonden, kan de begraafplaats worden gesloten. De gemeenteraad praat vanavond over het plan van het college om drie van de acht begraafplaatsen in Zaanstad te sluiten. Veel inwoners zullen de vergadering bijwonen en mogen ook hun zegje doen. Uiteindelijk heeft wel de gemeenteraad het laatste woord en zal hij beslissen of de sluiting doorgaat of niet.