Binnen 10 jaar 1 miljoen woningen bouwen: dat is het doel van het kabinet. Maar in dit tempo gaat dat niet lukken. De bouw, de gemeente Amsterdam en de VVD-Kamerfractie willen dat minister De Jonge ingrijpt. "Trek het vlot. Kom in actie."

Decennia lang liet de overheid de markt zoveel mogelijk z'n gang gaan wat betreft woningbouw. Met een minister voor wonen, Hugo de Jonge, wil het huidige kabinet de regie weer terugpakken. Juist nú zit alles tegen bij het bouwen van woningen.

Perfect storm

"Er is echt sprake van een perfect storm," zegt bouw-analist Leontien de Waal van ABN AMRO.

"Er is een stikstofcrisis, de kosten voor bouwkosten zijn heel hoog, de rente loopt op en investeerders trekken zich terug door onzekerheid over de verdere regulering van de huurmarkt."

Braakliggende a-locatie

Directeur Ontwikkeling Onno Dwars van bouwbedrijf Ballast Nedam herkent de problemen. "Er zijn veel regels bijgekomen voor duurzaamheid en stikstof", zegt hij. "We zitten met een rentestijging en de bouwkosten zijn enorm gestegen. Ook komt een nieuwe puntensysteem voor de huursector. Dat zorgt voor onrust."

De gemeente Amsterdam wil ook dat Den Haag onzekerheid wegneemt. "Amsterdam probeert 7.500 woningen per jaar te bouwen. Dat is ongelofelijk veel", zegt wethouder Reinier van Dantzig. "Dat kan alleen onder voorwaarden. Ontwikkelaars moeten wel weten dat ze aan het einde van de rit hun geld terugkrijgen. Anders ga je het niet doen."

'Btw verlagen'

De wethouder vindt dat het Rijk eventueel financieel moet helpen. "We zitten midden in een woningcrisis en we moeten voorkomen dat het niet ook een bouwcrisis wordt. We moeten dus ook nadenken over crisismaatregelen. Het zou heel goed zijn om bijvoorbeeld te kijken of de btw verlaagd kan worden voor de bouw."

Dwars van Ballast Nedam sluit zich aan bij de wens voor meer regie van het kabinet. "We zijn blij met de ambitie van minister De Jonge, maar de onrust moet weg. Wat we nodig hebben is consistent beleid. We moeten langdurig programmeren. We hebben echt een impuls nodig."

'Locaties, locaties, locaties'

Ook binnen de coalitie is kritiek te horen. Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) wil dat minister de Jonge meer woningbouw afdwingt. "We komen nu al 300.000 woningen tekort. We moeten gewoon meer bouwen", vindt hij. "Ja, er is nu veel tegenwind, maar als je tegenwind hebt, moet je harder trappen."

Volgens De Groot heeft het kabinet met de huidige wetten meer doorzettingsmacht dan het zelf denkt. "Locaties, locaties, locaties: daar gaat het om. Ik verwacht van de minister dat hij ook kijkt naar 2023: waar wordt er gebouwd en wat wordt gebouwd? Er is geld beschikbaar gesteld. De minister kan dat gebruiken om bouwprojecten vlot te trekken."