De lekkages van Nord Stream 1 en 2 betekenen een klimaatramp. Dat zegt milieuwetenschapper Ernst Worrell. De uitstoot van broeikasgassen door de lekkages is volgens hem vergelijkbaar met wat staalbedrijf Tata Steel over een heel jaar uitstoot.

Worrell schat op basis van de druk in de Nord Stream-leidingen en de diameters van de pijpen dat er 270 duizend ton aan methaan vrijkomt, vergelijkbaar met een kleine 8 megaton CO2: "Dat is een achtste van de totale uitstoot van Nederland in een jaar. Dus je kunt het gerust een klimaatramp noemen."

Equivalent van jarenlang koeien houden

Bij de lekken in de gaspijpleidingen komt er vooral methaan vrij. Methaan is een broeikasgas dat net als CO2 warmte vasthoudt, alleen is methaan 28 keer zo sterk als CO2. Dieren als geiten, schapen en koeien stoten methaan uit.

"We doen er alles aan om de diëten van koeien aan te passen, zodat ze minder methaan uitstoten. Wat hier gebeurt is het equivalent van jarenlang koeien houden. We proberen de opwarming van de aarde tegen te gaan, dit maakt het weer een klein beetje moeilijker."

Dode vissen

Ook veel vissen zullen schade ondervonden hebben van de explosies van de Nord Stream 1 en 2, zegt Tinka Murk. Als hoogleraar mariene dierecologie is ze verbonden aan de Wageningen Universitei.

"De vissen die op dat moment in de buurt van de explosie waren zijn dood. Of ze zijn bewusteloos geraakt, waardoor ze daarna een makkelijke prooi zijn."

Ook goed nieuws

Maar ook vissen die in een straal van honderden meters tot wel 10 kilometer van de explosies zwommen hebben grote schade opgelopen, denkt Murk. "De explosies hebben voor enorme geluidsgolven onder water gezorgd. Vissen hebben gehoorbeentjes. Ze communiceren met geluid, maar ze horen ook gevaar aankomen. Als je alleen maar keihard gesuis hoort, lukt dat niet."

Gelukkig is er ook goed nieuws voor de waterdieren: "Methaan verdunt snel in het water." Het borrelt naar boven en verdwijnt dan. Bovendien zwemmen ze in de open zee, niet in een vissenkom. Vissen kunnen methaan ruiken en zullen snel wegzwemmen. Dus de kans dat het een schadelijk effect zal hebben is heel klein."