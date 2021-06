15 wilde olifanten wandelen al maanden door de buitenwijken van de Chinese miljoenenstad Kunming. De kudde veroorzaakt veel schade. Mensen worden geëvacueerd en de olifanten trappen landbouwgebieden kapot.

'Het baart mij echt heel veel zorgen', zegt curator Bas Aalders van Dierenpark Amersfoort over de kudde olifanten in China. "Het is een drama wat daar gebeurt."

Veel olifanten op klein stukje

"Het is een complexe situatie", zegt Aalders. "Er wordt in de pers geschreven dat ze vanuit hun natuurgebied vertrokken zijn. En als je heel eerlijk naar de leefomgeving kijkt, dan is dat een enorm gebied, echt heel groot. Maar echt afgeschermd voor de olifanten is eigenlijk maar 500 vierkante kilometer. Dat is ongeveer net zo groot als de Flevopolder. En dan is het ook nog gesplitst in allerlei eilandjes."

Daarbij komt dat de totale populatie in dat gebied is gegroeid. "De laatste 20 of 30 jaar is die populatie zelfs verdubbeld geloof ik, naar bijna 300 olifanten. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren."

De leidster van de kudde

"Het kan zijn dat de leidster van de olifantenkudde, een vrouw is altijd de basis, dat die bijvoorbeeld plotseling is weggevallen en dat een van de jongeren dieren het heeft moeten overnemen."

Olifanten zijn hele intelligenten dieren en leren echt van de oudste van de groep, die wel 50 tot 60 jaar kan worden. Het is heel belangrijk dat die leidster lang meegaat, omdat het geheugen zo goed is. Als het een bepaald seizoen is en er is weinig eten op de plek waar ze zijn, dan kan de leidster denken: maar tien jaar geleden was er even verderop wel eten. En dan gaan ze daar naartoe." Een onervaren leidster in de kudde kan dus onervaren zijn en daarom zijn gaan dwalen.

Het leefgebied

Maar dat het overlijden van de leider een oorzaak is, is niet zeker. Er zijn nog andere mogelijke oorzaken. "Gezien de kennis die we hebben over het leefgebied en de versnippering daar, denk ik eerder dat dat de oorzaak is", zegt Aalders.

"Ik denk dat er gewoon te weinig te vinden was, nu er zoveel olifanten zijn. Ze zijn waarschijnlijk gewoon op zoek naar een gebied waar ze zich thuis voelen. En er is nu nergens rust te vinden voor ze, dus ik hoop dat ze ze ergens heen sturen waar die rust wel is."

Hoe het afloopt

Als Aalders 's avonds thuiskomt kijkt hij vaak waar de olifanten nu zijn en hoe het met ze gaat. "Ze zijn compleet weg uit de bekende leefomgeving. En dat is juist waar de olifanten heel veer waarde aan hechten."

"Ze proberen de olifanten met voedsel weg te lokken, maar het is al maanden aan de gang en het is nog steeds niet gelukt. Dus ik vraag me af of dat gaat lukken." Als je ze echt terug wil brengen, moet je ze in vrachtwagens pakken, maar dat is heel erg moeilijk, zegt Aalders. "Vooral in een bebost gebied als Azië. Daar zijn zoveel bomen dat je niet zomaar een olifant kan verdoven met een pijl in zijn bil, omdat er geen open vlakte is."