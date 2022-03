Naast een belangrijke militaire installatie en mogelijk op het pad van een Russische opmars naar de hoofdstad, ligt de dierentuin van Kiev. De dieren vertonen steeds meer tekenen van stress en deinzen terug voor de sirenes en luchtaanvallen.

Dierentuinen zijn vaak het slachtoffer van onbedoelde schade in oorlog over de hele wereld. En de oorlog raakt nu ook de dierentuin van Kiev. Na een voorraad voedsel te hebben aangelegd, zijn ongeveer vijftig werknemers achtergebleven om voor de dieren in het Kyiv Zoological Park te zorgen.

Door blijven zorgen

Met een gedoneerde hoeveelheid aan fruit, groenten, rozijnen, noten, meel, boter, olie, vis, vlees, eieren, koekjes, granen, pasta en sappen heeft de dierentuin nog een voorraad voor 2 weken, zo schrijft de directeur van de dierentuin op Facebook.

Dagelijks verzorgen de medewerkers alle dieren die ondanks de omstandigheden nog redelijk rustig lijken te blijven.

Aleppo

Hoewel in de dierentuin van Kiev nog een poging wordt gedaan om de rust te bewaren, is dit voor dierentuinen tijdens andere oorlogen wel anders geweest. Toen de Syrische stad Aleppo onder vuur kwam te liggen in 2017 werden de dieren in het park na verschillende bombardementen vergeten.

Het AD schreef toentertijd dat dierenbeschermers negen uitgemergelde dieren uit de dierentuin hadden bevrijd. De dieren overleefden op het nippertje de oorlog in de stad en werden ondergebracht in Turkije. Veel andere bewoners van de dierentuin overleefden de strijd in Aleppo en de aanhoudende bombardementen niet.

Bagdad

Ook in 2003 brak in de dierentuin van Bagdad de paniek uit. De dieren uit de dierentuin waren voor de oorlog al in een slechte conditie omdat er niet genoeg voer en helemaal geen medicijnen voor ze waren, maar toen de oorlog uitbrak schreef Trouw dat de situatie nog nijpender werd. De beheerders van de dierentuin maakten dat ze weg kwamen.

De leeuwen, beren, apen, kamelen en andere dieren werden zonder eten en drinken achtergelaten in hun kooien. Amerikaanse militairen die in de dierentuin op een groep verzwakte leeuwen stuitten, voerden de dieren met hun eigen rantsoen. Na de oorlog werd geprobeerd de dieren weer aan te sterken met toegeleverd voedsel.

Dieren zullen niet weglopen

En wat nu als de oorlog in Oekraïne verder escaleert en de dierentuin wordt gebombardeerd? Daar willen de dierenverzorgers in Kiev nog niet over nadenken. De dierenverblijven zijn volgens een verzorgster stevig, maar niet stevig genoeg voor een bombardement.

Haar collega vult aan: "Maar de kans dat de dieren ontsnappen en op de straat terechtkomen is klein, want de stalen bescherming van het zomerverblijf zal ervoor zorgen dat de dieren niet weglopen. Zelfs bij een bombardement."