Voor wie buiten de Randstad woont is het openbaar vervoer geen goed alternatief voor de auto, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Raadslid Christel Pijpker uit het Drentse dorp Een kan erover meepraten. Zij ziet er het openbaar vervoer verschralen.

Het PvdA-raadslid voor de gemeente Noordenveld (de voormalige gemeenten Norg, Peize en Roden) startte een petitie om te voorkomen dat buslijnen worden geschrapt. Het mocht niet baten. "Onze dorpen krijgen de boodschap niet rendabel te zijn."

Plattelandslijnen sneuvelen

Ze kan er met haar verstand niet bij. Het openbaar vervoer was al minimaal in de buurt en nu komen er ook nog eens buslijnen te vervallen. "Er wordt voor gekozen om plattelandslijnen weg te doen. Daar word ik heel boos van."

Pijpker maakt zich zorgen. "Er zijn veel scholieren en studenten die naar Assen willen voor een opleiding. Die verbindingen zijn al niet optimaal en nu moeten zij nog een half uur extra incalculeren om bij de bushalte te komen." Maar ze maakt zich ook zorgen over de 65-plussers die lang onderweg zijn voor een bezoek aan het ziekenhuis.

Aderlating

Drenthe is niet de enige regio waar er zorgen bestaan over bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde in een vandaag verschenen rapport dat het openbaar vervoer voor de miljoenen Nederlanders die in landelijk gebied wonen geen goede optie is.

Christel Pijpker herkent zich in de bevindingen van het PBL. "Straks heeft de gehele westkant van onze gemeente geen openbaar vervoer meer. Dat is echt een aderlating."

'Geld is het probleem'

Ze is nog niet zo lang raadslid en klopte al aan bij de provincie en busmaatschappijen. "Ik ben overal geweest en geld is het probleem. Ook corona werd aangehaald." Daardoor maakten mensen minder van het ov en werden sommige lijndiensten minder rendabel.

Ze ziet het Rijk op andere gebieden met geld smijten. "Maar er is geen geld om openbaar vervoer op het platteland te houden. Voor de leefbaarheid van het platteland is dat schrijnend. Het is onbegrijpelijk en eigenlijk heel triest."

Minder mensen in de bus

Nelleke Vedelaar is gedeputeerde van de provincie Drenthe en verantwoordelijk voor verkeer en vervoer. "Ik vind dat mensen groot gelijk hebben om hiertegen te protesteren, want op het platteland is het vaak heel lastig om de bus te vinden."

Toch vraagt ze ook begrip voor het feit dat niet-rendabele diensten soms moeten verdwijnen. Niet alleen door corona. "De vergoedingen vanuit het Rijk waren niet dekkend. De provincie moest flink in de buidel tasten. Daarom hebben we kritisch moeten kijken waar de bus nog blijft rijden en met welke frequentie."

Buitensluiten

"Ov-bedrijven zijn toch ook marktgericht en redeneren: we zien maar 6 passagiers per dag, jammer dan", ziet raadslid Pijpker. Maar om een buslijn dan maar te schrappen, vindt ze onbegrijpelijk. Er wordt wel gekeken of er in de gemeente een buurtbus kan worden ingezet.

Pijpker vindt het een schrale troost. "We leven in een heel mooi, klein, overzichtelijk geografisch en niet ingewikkeld land. Daar zouden we het toch eigenlijk allemaal heel mooi kunnen regelen? Maar we kiezen ervoor om een hele grote groep mensen buiten te sluiten."