In Wilp vind je de Pantry, een onbemande streekwinkel. Een uitkomst voor inwoners, want een supermarkt is er niet. En ook de boeren die de producten leveren hebben er baat bij. Zij krijgen meer voor hun product dan via de supermarkt.

Drie slagers, twee bakkers en een groenteboer waren er in de jaren 70 gevestigd in het Gelderse Wilp. Nu is alleen nog een van de bakkerijen open, vertelt Lukas Lagerweij. Een supermarkt is er ook niet.

Boeren vullen zelf aan

Dat was voor Lagerweij de reden om de Pantry te ontwikkelen: een kleine, onbemande streekwinkel waar boeren uit de buurt hun groente, fruit, zuivel en vlees neerleggen voor de verkoop.

Is er iets op, dan ziet de boer dat in de bijbehorende app en kan hij aanvullen wanneer het hem uitkomt. Consumenten gebruiken dezelfde app om naar binnen te gaan. Betalen gaat zoals bij de onbemande kassa's die je in steeds meer supermarkten vindt.

Meer voor de boer

Het mooie aan De Pantry, vertelt Lagerweij, is dat door de korte keten boeren veel meer kunnen krijgen voor hun producten dan wanneer die in de supermarkt worden verkocht. "80 procent van de opbrengst gaat naar de boer", vertelt de ondernemer trots.

De prijzen voor groente en fruit zijn gelijk aan die op de streekmarkt en het vlees kost hetzelfde als bij de slager. "Soms ligt er een wat duurder product tussen, maar dat is dan omdat het arbeidsintensief is en niet voor de massa wordt geproduceerd. En dan komt je T-Bone niet uit Argentinië of Nieuw-Zeeland, maar uit de buurt."

Uitbreiden

Inmiddels is de Pantry in Wilp 9 maanden open. De app is zo'n 2500 keer gedownload en ongeveer 1000 mensen komen regelmatig iets kopen. Lagerweij zou graag uitbreiden naar andere plekken. Hij verwacht dat het boeren bij vier tot vijf winkels 'serieus geld' kan gaan opleveren.

"Als je een goede prijs krijgt, zou je met minder dieren, minder intensieve landbouw kunnen bedrijven en hetzelfde kunnen blijven verdienen."