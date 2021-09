Het vertrek van het populairste kamerlid, dramatische peilingen en een partijleider die zijn draai maar niet weet te vinden: het zijn zware tijden voor het CDA. De onrust onder de leden is groot. “Hoekstra moet morgen de speech van zijn leven geven.”

Er worden zo'n 2000 leden verwacht morgen in de congreshal in Den Bosch. De belangstelling is enorm, want er staat ook 'echt iets op het spel'.

'Hoekstra moet het laten zien'

Tom Scheepstra, de kersverse voorzitter van de jongerenpartij CDJA, beseft het grote belang van het congres ten volle. "Ik denk wel dat het spannend wordt ja. Er is een hoop gebeurd. De buitenwereld kijkt ook mee, dus er staat zeker druk op dit congres."

Vooral naar het moment dat partijleider Wopke Hoekstra de bühne bestijgt en leden toespreekt, kijkt Scheepstra heel erg uit. "Hij moet met de speech van zijn leven komen. We moeten hem hier echt zien als een gepassioneerde CDA'er, niet als minister of onderhandelaar. Ik heb er zeker vertrouwen in dat hij dat kan, maar hij moet het nu wel laten zien."

Inwisselbare partner

Henriette van Hedel is bestuurslid van CDA Brabant en woordvoerder van de Stichting Sociale Christendemocratie. Volgens haar staan veel seinen op rood, is het echt alle hens aan dek en er is wat haar betreft weinig tijd meer te verliezen. "Het is de laatste jaren al een achtbaan naar beneden."

"We zijn steeds meer gaan lijken op een inwisselbare coalitiepartner", stelt ze "We lijken een beetje op de VVD of D66 en dat is een serieus probleem. Ik kan niet goed uitleggen waar het CDA in het kabinet de afgelopen jaren het verschil heeft gemaakt."

Sterfhuisconstructie

Van Hedel vreest als er morgen door de partijleiding niet gebroken wordt met de koers van de afgelopen jaren het misschien wel eens te laat kan zijn. "We verzaken onze roeping en richten ons te veel op de bovenlaag van de samenleving, waar het al goed mee gaat. Maar we moeten er voor iedereen zijn."

"Als we niet teruggaan naar onze uitgangspunten, dan wordt het wel een sterfhuisconstructie", vreest ze. "We staan nu nog maar op zes zetels. Als het zo doorgaat, zijn we er over een paar verkiezingen niet meer."

Geest van Omtzigt

Grote afwezige op het congres is Pieter Omtzigt, die deze week nog een terugkeer naar het CDA definitief uitsloot. Toch hoopt Van Hedel dat het partijbestuur wel zal handelen in de geest van Omtzigt.

"Ik ben er wel bezorgd over dat met het vertrek van Pieter ook zijn ideeën naar de achtergrond verdwijnen", vertelt ze. "En vooral ook zijn manier van politiek bedrijven. Die moeten we echt behouden binnen het CDA."

Meer lef nodig

Ondanks alle problemen zijn de jongeren van het CDA er nog steeds zeker van dat hun club er weer bovenop komt. Scheepstra: "We moeten ook wat meer vertrouwen hebben in onze partij, in wat we uitdragen. Er mag wat meer lef zijn. Nu is het bijna zo alsof we zeggen 'Sorry dat ik een CDA'er ben'. Dat gevoel moet echt snel weg."

Ook Van Hedel hoopt nog steeds op betere tijden. "We staan niet in brand, maar het is wel hoog tijd dat we de ramen open zetten en dat er een frisse wind door onze partij gaat waaien. Dat is hard nodig. Als dat nu niet gebeurt dan zie ik het somber in."