Halfdode dieren, achtergelaten door stropers. In de bossen van Mill en Sint Hubert worden ze regelmatig gevonden, maar de stropers zijn erg moeilijk te pakken. De burgemeester roept daarom de inwoners op om wildstroperij bij de politie te melden.

De illegale jagers gaan 's nachts op strooptocht. Ze schieten hierbij op elk dier dat ze zien en richten daarmee grote schade aan. In de gemeente Mill en Sint Hubert en ook op andere plaatsen in de provincie Noord-Brabant zien autoriteiten en natuurbeschermers dat de stroperij toeneemt. Maar het oppakken van de stropers blijkt lastig.

Oppakken van stropers

Burgemeester Walraven vroeg zijn inwoners daarom onlangs om hulp. "Meld het als je vermoedt dat er wordt gestroopt. Maak foto's van auto's en kentekens en geef die door aan de politie. Dan kan die er direct op af. Maar ben voorzichtig. Mensen die 's nachts met een vuurwapen het bos in gaan willen liever niet gestoord worden", luidt de oproep.

Boswachter Peter is kritisch op de oproep van de burgemeester, want het kan volgens hem heel gevaarlijk zijn. Hij pakte zelf in zijn 34 jaar carrière al honderden stropers op. En dat ging niet altijd even makkelijk. "Ze verzetten zich vaak hevig bij hun arrestatie", vertelt hij. Hj raakt regelmatig met ze in gevecht. "Als het echt moet, zet ik m'n diensthond erop. Dan houden ze zich meestal wel in."

Goed georganiseerde strooptochten

"Ze weten precies waar ze mee bezig zijn", zegt Peter over hoe de stropers te werk gaan. "Het zijn vaak kamplui; bewoners van het woonwagenkamp. Ze gaan in georganiseerd verband 's nachts met elkaar het bos in. De strooptochten zijn goed afgesproken en de rollen goed verdeeld."

"Vaak gaan ze erop uit met drie auto's tegelijk waarbij er twee op de uitkijk gaan staan. Eentje aan het begin en het eentje aan het eind van het bospad. De middelste auto stuurt een lange hond (hazewindhond) achter een haas aan. En mocht het mis gaan, weten ze precies de vluchtroutes."

Bron: Eigen foto De stropers gebruiken hazewindhonden om hun prooi te vangen.

Vrees voor represailles

Peter houdt zijn echte naam liever stil als hij over de stroperij praat, uit vrees voor represailles. 'We weten je te wonen' of 'het zal lekker slapen op een uitgebrand bed', slingeren stropers naar zijn hoofd. Maar bang voor de bedreigingen is hij niet.

Maar het is volgens hem belangrijk om op te passen, want de stropers 'deinzen nergens voor terug'. "Wees voorzichtig, want de stropers kunnen achter je aan gaan, je bedreigen of zelfs je autoband leksteken."

Stroperij is verhard

In tegenstelling tot wat de burgemeester zegt, denkt Peter zelf dat de stroperij is afgenomen. Exacte cijfers voor de hele provincie Noord-Brabant zijn er niet, want de registratie van incidenten is gebrekkig. "Maar de stroperij die is overgebleven is wel verhard."

"Er is meer agressie en meer sprake van intimidatie en bedreiging", legt hij uit. "Ze hebben geen normen of waarden als het op jagen aankomt. Het zijn mensen die ook in het voorjaar stropen als de dieren drachtig zijn of als ze jongen in het veld hebben liggen. Dat boeit ze niks."

Bron: Eigen foto Een van de arrestaties verricht door boswachter Peter.

Op heterdaad betrapt

Tegen die types moet je goed opgewassen zijn. Peter is zelf groot van postuur en goed uitgerust: hij draagt een groen scherfvest over een lichtgroen uniform. Aan zijn riem een pistool, pepperspray en handboeien. En in z'n snelle terreinwagen met bull-bar zit een politiehond, speciaal getraind voor het buitengebied.

Het is volgens Peter nodig dat Groene BOA's, de formele term voor dergelijke boswachters, goed zijn uitgerust en opgeleid. Dat is nu niet altijd het geval. Zelf is hij een Groene BOA domein II. Hij heeft een goede opleiding afgerond en vele uren schiettraining gehad. Maar hij is een van de uitzonderingen in het gebied.

Verbeter uitrusting

Vakbonden voor BOA's en de Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht hebben de regering al gevraagd de BOA's in het buitengebied beter uit te rusten. Ook moeten ze meer bevoegdheden krijgen zodat de stroperij beter aangepakt kan worden.

"Veel groene BOA's dragen geen vuurwapen en hebben geen goed getrainde diensthond", zegt Peter. "Dan begin je maar weinig tegen de stropers."