De strategische Rafah-overgang in het zuiden van Gaza is door Israëlische troepen in beslag genomen. Deze overgang is een belangrijk toegangspunt voor humanitaire hulp aan de Palestijnen. Door de inval worden de verhoudingen met Amerika onder druk gezet.

Voor de inval in Rafah, had de Amerikaanse president Biden zich al duidelijk uitgesproken tegen een grondoffensief van Israël. In een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu probeerde Biden hem tevergeefs nog te overtuigen om dit niet te doen.

Lastig parket

Volgens Amerikadeskundige Kenneth Manusama brengt het Biden in een lastig parket. "Ik denk dat Biden zal reageren met wat hij altijd al heeft gedaan de afgelopen tijd, en dat is met kleine stapjes", verwacht Manusama. Hij ziet dat Biden in het nauw wordt gedreven, doordat hij rekening moet houden met Israël, premier Netanyahu en het thuisfront.

Manusama verwijst daarbij niet alleen naar de Republikeinen, maar aan de andere kant ook naar de protesten op de universiteitscampussen, die naast Amerika ook in andere westerse landen, waaronder Nederland, worden opgezet.

Verkiezingsjaar

De Amerikakenner ziet dat Biden altijd al voorzichtig is geweest. Met name in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november wil hij voorkomen om zijn achterban voor het hoofd te stoten. "Biden wil kleine stapjes nemen. Israël speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse politiek, waardoor hij eigenlijk gedwongen is om alle partijen tevreden te houden, maar tegelijkertijd ook vooruitgang wil boeken", legt Manusama uit.

Volgens Manusama is het kenmerkend voor Biden dat hij terughoudend is. "Niet alleen als persoon, maar ook voor zijn hele beleid richting Israël. Het is een heel lastige balanceeract."

'Gedwongen stappen ondernemen'

Deze week verschijnt er een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat woensdag grotendeels openbaar wordt gemaakt. Hierin zal volgens The Washington Post duidelijk worden of Israël het Amerikaanse of internationale recht heeft geschonden in de oorlog met Gaza. Manusama verwacht dat dit rapport grote gevolgen zal hebben voor de regering van Biden.

"Als het concludeert dat Israël op grote schaal mensenrechten heeft geschonden, dan zullen daar gevolgen aan moeten komen. Wat voor gevolgen dat zullen zijn ligt er een beetje aan onder welke wet je gaat rekenen", legt de Amerikakenner uit. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat de hulp aan Israël wordt ingetrokken. "Het gevaar voor dit rapport is dat de regering Biden wordt gedwongen om een stap te nemen. De kleine stap wordt dan een grote stap", voorziet Manusama.

Studentenprotesten

De afgelopen weken wordt Biden überhaupt steeds meer onder druk gezet door protesterende studenten op universiteitscampussen die een staakt-het-vuren in Gaza eisen. Ook in Amsterdam hebben maandagavond studenten op de campus van de Universiteit van Amsterdam een tentenkamp geprobeerd op te zetten om steun te betuigen aan de Palestijnen.

Manusama verwacht dat protesterende studenten in de Verenigde Staten pas tevreden zullen zijn als er een wapenstilstand komt, maar de vraag is of Amerika dit kan afdwingen bij Israël. "Dat is zeer onrealistisch. Amerika kan Israël niet altijd bedwingen om te doen wat Amerika wil."