Opnieuw onrust bij een van de bedrijven van Gerard Sanderink. Drie bestuurders van ICT-bedrijf Centric stappen op. Experts maken zich zorgen over de stabiliteit van het bedrijf, omdat veel overheden voor hun software afhankelijk zijn van Centric.

De drie uitvoerende directieleden van Centric zijn opgestapt na een conflict met Sanderink. Hij zou zijn bedrijf gebruikt hebben om te voorkomen dat hij dwangsommen moet betalen aan zijn ex Brigitte van Egten.

Ruzie tussen Sanderink en ex-vriendin

Het rommelt al een tijd bij het bedrijf. Maar afgelopen april vertelde de nu opgestapte ceo Johan Taams nog in het FD dat de ruzie tussen Sanderink en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten een privékwestie was. Volgens onderzoeksjournalist Angelique Kunst bleek een week later echter dat Centric zich bemoeide met die ruzie.

Centric legde beslag op het geld dat Sanderink zijn ex-vriendin moest betalen aan dwangsommen, zodat dit geld niet weg kon. "Dit was echt geen idee van Centric zelf, maar een idee van Sanderink. En dus bleek dat Sanderink zijn bedrijf inzette voor een privé-ruzie. En dat is niet verantwoord", vertelt Kunst.

Naar de Ondernemingskamer

"CEO Taams en zijn medebestuursleden kregen in een rechtszaak hierover enorm op hun donder van de rechter", vervolgt ze. "De rechter oordeelde dat ze misbruik van recht hebben gemaakt. Dan sta je als bestuurder van een groot bedrijf gewoon in je hemd."

De bestuursleden wilden volgens Kunst dan ook voorkomen dat de gebeurtenissen zich zouden herhalen. "Vervolgens wilden de bestuurders naar de Ondernemingskamer stappen om Sanderink buitenspel te zetten. Maar dit werd verhinderd door andere bestuursleden. Toen besloten de drie uitvoerende bestuurders om op te stappen."

Vertrouwelingen beschermen Sanderink

Volgens Kunst zijn de bestuurders die een gang naar de Ondernemerskamer verhinderden allemaal vertrouwelingen van Sanderink. "Die beschermen hem tegen dit soort acties. De grootste nachtmerrie van Sanderink is dat hij niets meer te vertellen heeft over zijn bedrijven."

Ondanks het feit dat Sanderink meerdere gerechtelijke uitspraken naast zich neerlegt, lijkt hij intern dus nog stevig in het zadel te zitten.

Vertrouwelijke data

Het staat ondernemers natuurlijk vrij om hun bedrijf te organiseren zoals ze dat willen. Maar in het geval van Centric ligt dat gevoeliger.

Het bedrijf verleent namelijk digitale diensten en heeft de vertrouwelijk data van bijna alle Nederlanders in handen. Centric levert onder andere software aan overheidsinstellingen, legt onderzoeksjournalist Angelique Kunst uit.

Gemeenten kunnen moeilijk overstappen

Reden tot zorg dus. Centric verloor de afgelopen periode belangrijke klanten zoals DNB en de Sociale Verzekerings Bank. Maar veel gemeenten kunnen volgens Kunst die overstap naar andere ICT-aanbieders minder gemakkelijk maken. "Naast Centric is er maar één andere partij die vergelijkbare ICT-diensten aanbiedt. Dan ben je vervolgens overgeleverd aan leverancier die kan vragen wat hij wil."

"En we weten ook allemaal dat ICT-projecten bij de overheid nog weleens voor gedonder zorgen", vertelt Kunst. "Dus een overstap naar een andere leverancier gaat niet altijd soepel."

Pieter Omtzigt dringt aan op ingrijpen

Ook Kamerleden maken zich volgens Kunst zorgen over deze zaak. "Sterker nog, Pieter Omtzigt heeft een uur geleden opnieuw kamervragen gesteld." Het onafhankelijke Kamerlid wil dat de advocaat-generaal van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek instelt naar de misstanden bij Centric.

Volgens Kunst is het waarschijnlijk dat het gerechtshof ingrijpt door een onderzoek in te stellen. "De bestuurders zijn tegengehouden door de andere bestuurders. Maar de advocaat-generaal van het gerechtshof kan ook zelfstandig besluiten om onderzoek te doen naar een bedrijf."

Onafhankelijke bestuurder aanstellen

"De advocaat-generaal kan een enquête starten en in afwachting van dat onderzoek een bestuurder aanstellen die zich niks van Sanderink hoeft aan te trekken", zegt Kunst. "Dit is een heel reeële optie, want veel andere opties zijn er niet", vervolgt ze.

Deze maatregelen zouden in haar ogen wel wat laat komen. "Ik ben verbaasd dat er door de politiek niet eerder ingegrepen is. Dit soort misstanden bij zo'n gevoelig bedrijf voor de Nederlandse infrastructuur, dat kan echt niet."