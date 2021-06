Het is een al jaren slepend dossier dat voor verdeeldheid onder Rotterdammers zorgt: moet er wel of niet een nieuw Feyenoord stadion komen? Tegenstanders maken zich schuldig aan intimidatie en bedreigingen.

En daarom heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een vergaand besluit genomen: inspraak-avonden en een gesprek tussen gemeenteraadsleden en de directie van Feyenoord zijn op het allerlaatste moment geannuleerd. "Ondanks dat er alles is gedaan om het democratisch proces op het Stadhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City", zegt de gemeente in een verklaring.

Nieuw businessplan valt niet goed

Tegenstanders van een nieuw voetbalstadion, dat De Kuip moet vervangen, roeren zich al langer op social media, maar dit weekend is de situatie geëscaleerd. De architect van het nieuwe stadion werd thuis bezocht en directieleden van Feyenoord en politici werden ook geïntimideerd en bedreigd.

"Er is een businesscase goedgekeurd waardoor Feyenoord er 25 miljoen op vooruit gaat, maar de tegenstanders zeggen: als we kijken naar de aannames waarop dat plan is gemaakt, dan kan het verkeerd aflopen. Er zitten gewoon zorgen bij een gedeelte van de aanhang dat met dit plan, zoals het er nu ligt, de club eraan onderdoor gaat. Dat ligt eraan ten grondslag", zegt journalist Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.

Angst voor hogere prijzen

"Er is een flinke groep die zich grote zorgen maakt en die zich netjes uit. Maar een klein groepje gaat daarin veel te ver", zegt Van Eersel. "Die gaan echt naar privéadressen. Raadsleden voelen zich geïntimideerd en ik weet dat er een groepje van 15 tot 30 mensen bij iemand van Feyenoord zelf voor de deur stond. Dat gaat natuurlijk veel te ver."

Vaste bezoekers van café 't Vinkje in de Rotterdamse wijk Charlois zien een nieuw stadion echt niet zitten. Joke Wilgenburg: "We zijn natuurlijk allemaal tegen het nieuwe stadion. De sfeer van het oude stadion krijg je nooit meer terug. Die seizoenkaarten worden dan ook ineens sky high, en daar zitten mensen aan deze kant niet op te wachten. Die prijzen zijn leuk voor mensen die de schaapjes op het droge hebben, maar niet voor de mensen hier van Zuid."

Uitstel van het besluit

Een andere supporter in café 't Vinkje reageert op de afgelaste raadsvergadering: "De angst regeert. En dat is precies wat Aboutaleb hier al jaren doet, tegen supporters van Feyenoord. Bij het minste of geringste treedt hij op. Feyenoord is er voor een deel ook schuldig aan, want de club gaat niet in gesprek met de achterban." De geplande inspraakavonden zijn voorlopig van de baan.

De gemeente wil voor de zomer besluiten of ze voor 40 miljoen euro deelneemt aan het nieuwe stadion. Er zijn nog steeds twijfels over de financiering, reden voor een aantal fracties om voor uitstel van het besluit te pleiten. Ook de Rekenkamer Rotterdam vindt het te vroeg voor een definitief besluit over Rotterdam City. "Het was allemaal al heel krap. Maar ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat het niet over de zomer heen wordt getild", zegt journalist Van Eersel. "'Geen woorden, maar daden' is op dit dossier niet van toepassing."

Geldschieters

Door de intimidaties overwegen nu belangrijke geldschieters zich terug te trekken, meldt het AD. Door de plannen voor het nieuwe stadion te steunen, vrezen ze voor de veiligheid van hun familie.

De groep financierders komt binnenkort bij elkaar voor een bespreking. Sommige geldschieters zijn volgens het AD al afgehaakt en anderen zouden er nog niet uit zijn.