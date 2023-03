Voetbalclub Shakhtar Donetsk kan al 9 jaar geen echte thuiswedstrijd spelen door de oorlog met Rusland. Maar de club herpakte zich en speelt morgen tegen Feyenoord. Dat doen ze voor hun soldaten: "Want zonder hen kunnen wij niet voetballen."

Shakhtar Donetsk speelt donderdagavond tegen Feyenoord. In de achtste finale van de Europa League treffen de clubs elkaar in het Wojska Polskiego-stadion in de Poolse hoofdstad Warschau.

Al 9 jaar niet in eigen stadion

Dat Shakhtar de thuiswedstrijd daar moet spelen komt door de situatie in Oekraïne. De club kan al bijna 9 jaar geen gebruik maken van hun eigen stadion in Donetsk, nadat pro-Russische separatisten in de Donbas zich in 2014 afscheidden van het land. De club speelde sindsdien thuiswedstrijden in onder meer hoofdstad Kiev en Lviv.

Sinds de inval door Rusland is de situatie voor Shakhtar nog verder verslechterd, vertelt directeur Sergei Palkin. "Toen de oorlog begon, verlieten veel spelers onze club en hebben we een halfjaar helemaal niet gevoetbald. Uiteindelijk mochten we weer beginnen, maar we moesten helemaal opnieuw beginnen."

'Jongens zijn mannen geworden'

Het team verzamelde nieuwe spelers en nam een nieuwe coach aan, de Kroaat Igor Jovicevic. "De jongens hebben ongelofelijke resultaten laten zien", zegt Palkin. "En we worden alleen maar beter." De club begon dit seizoen in de Champions League en speelt na de winterstop nu verder in de Europa League.

"De spelers hebben ondanks de zware omstandigheden echt fantastisch voetbal laten zien", vindt de clubdirecteur. "Zij kunnen er niks aan doen dat het oorlog is en dat we het team weer vanaf de grond moesten opbouwen. Maar ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen en heel goed gespeeld. Ze zijn van jongens veranderd in mannen."

Motivatie in DNA van de club

Shakhtar was door de oorlog niet alleen veel spelers kwijtgeraakt maar ook een groot deel van het budget. Toch zegt dat volgens Palkin niets over de kwaliteit van de voetballers die nu in het team spelen: "Ze geven allemaal 100 procent, zijn heel gemotiveerd en vertrouwen op onze coaches. Dat zorgt voor een goed resultaat."

Die motivatie zit in het DNA van de club en van de spelers, zegt de directeur. "9 jaar geleden moesten we onze stad, ons stadion en onze fans verlaten. We hebben overal in Oekraïne gespeeld, en daardoor werden we een team van het hele land. We willen niet winnen om het winnen, maar om mooi voetbal te laten zien."

'Een nieuw begin'

Het succes van Shakhtar is niet alleen belangrijk voor de club zelf, maar ook voor de bevolking van Oekraïne, benadrukt Palkin: "Na het uitbreken van de oorlog geloofde niemand meer in ons. Veel buitenlandse spelers waren weg en men dacht dat dit het einde van Shakhtar was." Dat het team desondanks goede resultaten boekte was fantastisch voor de fans, vertelt hij.

"Het was als een frisse wind, een nieuw begin. Het liet zien dat we iets kunnen veranderen, zelfs in een slechte situatie of als het oorlog is", legt hij uit. "Het was een prestatie voor de club, voor de Oekraïense bevolking en vooral ook voor de soldaten die ons land verdedigen."

Soldaten aan front bedanken

Palkin denkt dat de wedstrijd tegen Feyenoord morgenavond ook aan het front in Oekraïne bekeken zal worden. "Als ze een mobiele telefoon hebben, dan kunnen ze het zien. Ik hoor vaak verhalen van soldaten die onze wedstrijden kijken en onze club steunen."

Op hun beurt denkt het team ook aan de Oekraïense soldaten die voor hen tegen de Russen vechten. "Voor elke wedstrijd bedanken we ze, want als zij ons niet zouden beschermen, zouden wij geen voetbal kunnen spelen. Niet in Oekraïne, maar ook niet in Europa."

'We spelen voor Oekraïne'

Of Shakhtar ook van hun Nederlandse tegenstander zal winnen, durft de clubdirecteur nog niet te zeggen. "Het gaat lastig worden. Sommige spelers zijn geblesseerd of mogen niet meedoen vanwege een gele kaart, dus het wordt een moeilijke wedstrijd. Maar ik hoop dat we goed voetbal kunnen laten zien."

Hij hoopt vooral dat de fans van de wedstrijd zullen genieten. "Het gaat erom dat we onszelf laten zien en dat we alles geven. Niet omdat we voetbal willen spelen, ons team behouden of willen winnen, maar voor de Oekraïense bevolking en onze soldaten. We spelen voor hen, en dankzij hen."