De Nederlandse kraamzorg wankelt. Door een tekort van maar liefst 2000 kraamverzorgers, hoge werkdruk én ziekteverzuim, krijgen niet alle ouders meer de kraamzorg waar ze recht op hebben.

Minder personeel, minder tijd voor gezinnen en een hoog ziekteverzuim onder personeel. Zo omschrijft het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de huidige stand van de kraamzorg. Mirjam Dingemans van Klavertje Vier Kraamverzorging uit Leidschendam bevestigt dit. Ze moet toekomstige ouders die gebruik willen maken van haar diensten, regelmatig 'nee' verkopen. "Wij zitten tot en met oktober helemaal vol."

Nu al te laat

"De grotere bureaus hier in de regio Den-Haag hebben in september en oktober nog wel plek. Maar mensen moeten er dus wel vroeg bij zijn. Als je nu nog kraamverzorging zoekt voor augustus, ben je erg laat", vertelt Dingemans.

Wie in de regio Zuid-Holland in augustus een kind verwacht, moet zich volgens de kraamverzorgster dus al voorbereiden op minder dan 49 uur aan kraamzorg, het standaard aantal uur waar een gezin recht op heeft. "De zomer is altijd lastig, personeel wil ook op vakantie, maar het aantal baby's zijn natuurlijk niet minder."

Bekijk ook Ruim een kwart mijdt zorg vanwege verplicht eigen risico

Haast, hoge werkdruk en verzuim

Als er twee ouders zijn die beide zorg kunnen verlenen en het gaat goed met de baby, is dat niet per se een probleem. "Voor sommige gezinnen is een uurtje of 3 per dag genoeg. Maar ik zie ook gezinnen waarbij ik na 4 uur denk: deze mensen hebben gewoon echt meer nodig. Ik wil hier eigenlijk nog niet weg, dat voelt niet goed."

En voor kraamverzorgsters zelf, werkt het ook niet lekker. Meerdere gezinnen op een dag betekent meer reistijd en meer administratieve handelingen. De werkdruk en het ziekteverzuim zijn hierdoor hoog. Ook dat herkent Dingemans: "Ik heb acht mensen in dienst, waarvan er één ziek thuis zit, en één aan het re-integreren is."

Nieuwe CAO

Dingemans zou haar kraamverzorgsters graag meer betalen. "Maar daarvoor heb ik eerst meer geld nodig van de zorgverzekeraars."

Voorzitter van branchevereniging BO Geboortezorg Peter Boudewijn is het hier mee eens. En na lang onderhandelen ligt er inmiddels een nieuw CAO-akkoord. "Kraamverzorgers gaan er in de eerste helft van dit jaar, in drie stappen, 10 procent op vooruit. Daarmee trekken we de kloof met andere sectoren in de zorg, bijvoorbeeld de thuiszorg, eindelijk gelijk."

Onderhandelingen

Maar BO Geboortezorg wil meer. "Andere zorgsectoren praten nu alweer over loonsverhoging. Daar moeten wij dan ook bij kunnen aansluiten. Maar er zijn nog meer zaken die we komende tijd gaan bespreken om het vak aantrekkelijker te maken."

Een van die dingen is de wachtdienst, vertelt Boudewijn. "Een bevalling is niet te plannen, soms zit een kraamverzorgster de hele dag thuis te wachten tegen een relatief lage vergoeding. Maar privé iets plannen, is ook niet mogelijk: je moet wel binnen een uur ter plaatse kunnen zijn. Daar willen we iets aan veranderen."

'We helpen elkaar'

In de tussentijd helpen de kraamzorgbureaus in Zuid-Holland elkaar uit de brand. "Sinds een paar jaar hebben wij een piek nood-app", vertelt Dingemans.

"We verwijzen door naar elkaar en als ik een gezin heb dat nú naar huis komt, maar geen personeel heb, dan vraag ik of er iemand bij kan springen. Zo helpen we elkaar."